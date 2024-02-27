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Суд

Сергиенко жалуется на условия в СИЗО, а белгородцы получают ложные сообщения о бомбах

27 февраля 2024, 15:30
Фото: Изображение Midjourney
Суд
27 февраля белгородцы обсуждали состояние раненных при атаках ВСУ, жалобы экс-мэра Старого Оскола на условия в СИЗО и 850 ложных сообщений о минировании, бомбах и обстрелах. Подробнее о событиях вторника — в материале Бел.Ру.

Раненные при обстреле

Вчера вечером, 26 февраля, под обстрел попала окраина села в Грайворонском горокруге. Три человека погибли в результате атаки дрона-камикадзе, ещё четверо получили травмы. Также вчера под миномётным обстрелом оказалось село Новая Таволжанка Шебекинского горокруга. В населённом пункте пострадали два мальчика 10 и 11 лет.

По последним данным, двоих взрослых пациентов, которые находились в горбольнице № 2, уже выписали. Состояние пациентов позволило отпустить их домой на амбулаторное лечение.

Двое взрослых, которые пострадали при атаке дрона в Грайворонском горокруге, продолжат лечиться в больницах. Один из них находится в Грайворонской районной больнице с контузией, второй — в областной больнице. Последний остаётся в реанимации на ИВЛ. У него тяжёлые ранения различных частей тела.

Что касается детей, то один из них находится в состоянии средней степени тяжести, он в больнице. Второго ребёнка везут в Москву.

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Жалобы Сергиенко

В Свердловском районном суде прошло очередное заседание по делу экс-главы Старооскольского горокруга Александра Сергиенко. Во время заседания Сергиенко поднял вопрос об условиях содержания в СИЗО. По его словам, на него там оказывают морально-психологическое давление.

Сергиенко отметил, что его на два часа могут забыть на морозе во время прогулки, по пять-шесть раз в месяц проводят обыски.

Судья рекомендовала защите составить ходатайство с конкретными замечаниями.

На прошлой неделе защита просила об изменении меры пресечения для экс-главы Старооскольского округа. Адвокаты хотели добиться перевода Сергиенко на домашний арест, однако суд решил оставить его в СИЗО. Ранее у Сергиенко случился гипертонический криз.

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Ложные сообщения

В прошлом году в столице региона зафиксировали 854 ложных сообщения о минировании соцобъектов, о возможности авиа- или ракетных ударов.

По данному факту за ложные сообщения о террористических атаках возбудили 107 уголовных дел. Подробности рассказал начальник УМВД России по Белгороду Владислав Копылов во время заседания горсовета.

К примеру, в начале января в соцсетях распространили фейк о минировании «лепестками» города. В сентябре и октябре в местные школы поступали звонки о возможном минировании. При каждом звонке или сообщении школьников уводили в безопасное место.

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#Общество#Белгородская область#Пострадавшие#Беспилотник#Ложные звонки#Суды#Белгород#Алина Харина#Итоги дня
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