Сергиенко жалуется на условия в СИЗО, а белгородцы получают ложные сообщения о бомбах

Двое взрослых, которые пострадали при атаке дрона в Грайворонском горокруге, продолжат лечиться в больницах. Один из них находится в Грайворонской районной больнице с контузией, второй — в областной больнице. Последний остаётся в реанимации на ИВЛ. У него тяжёлые ранения различных частей тела.