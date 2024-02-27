Двоих отпустили домой: Иконников рассказал о раненых белгородцах

Posted Сегодня, 12:14
Published Сегодня, 12:14
Modified Сегодня, 12:24
Updated Сегодня, 12:24
Глава регионального минздрава Андрей Иконников поделился информацией о самочувствии белгородцев, раненных 26 февраля в результате атак ВСУ. Двоих пациентов уже выписали, ещё четверо, в том числе двое детей, госпитализированы.
Как сообщил министр, взрослые, которые находились в горбольнице № 2, уже выписаны. В медучреждение они поступили накануне. Их госпитализировали после атаки дрона-камикадзе на автомобиль с рабочими.
Сегодня по состоянию [здоровья — прим. ред.] они написали отказ от госпитализации. Состояние позволяет отпустить их домой на амбулаторное лечение.
Андрей Иконников, министр здравоохранения Белгородской области
Двое пациентов остаются в медучреждениях. Один из них лежит в Грайворонской ЦРБ с контузией, второй — в областной больнице.
Пациент тяжёлый с множественными ранениями различных частей тела. Он в реанимации на ИВЛ.
Андрей Иконников
Также чиновник рассказал о том, где находятся мальчики, раненные при обстреле Новой Таволжанки в Шебекинском горокруге. Вчера пострадавшие находились в детской областной больнице. Пациент в состоянии средней степени тяжести остаётся в медучреждении. Второго мальчика везут в Москву на автомобиле медицины катастроф.