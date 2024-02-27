Двоих отпустили домой: Иконников рассказал о раненых белгородцах

Также чиновник рассказал о том, где находятся мальчики, раненные при обстреле Новой Таволжанки в Шебекинском горокруге. Вчера пострадавшие находились в детской областной больнице. Пациент в состоянии средней степени тяжести остаётся в медучреждении. Второго мальчика везут в Москву на автомобиле медицины катастроф.