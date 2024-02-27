Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:14

Published Сегодня, 12:14

Modified Сегодня, 12:24

Updated Сегодня, 12:24

Иконников рассказал о пострадавших белгородцах

Двоих отпустили домой: Иконников рассказал о раненых белгородцах

27 февраля 2024, 12:14
Фото: пресс-служба правительства Белгородской области
Иконников рассказал о пострадавших белгородцах

Четверо белгородцев остаются в больницах после атак ВСУ

Глава регионального минздрава Андрей Иконников рассказал о состоянии белгородцев, получивших ранения в результате обстрелов ВСУ. Двоих отпустили домой на амбулаторное лечение. Ещё четыре человека, в том числе двое детей, находятся в больнице.

Глава регионального минздрава Андрей Иконников поделился информацией о самочувствии белгородцев, раненных 26 февраля в результате атак ВСУ. Двоих пациентов уже выписали, ещё четверо, в том числе двое детей, госпитализированы.

Как сообщил министр, взрослые, которые находились в горбольнице № 2, уже выписаны. В медучреждение они поступили накануне. Их госпитализировали после атаки дрона-камикадзе на автомобиль с рабочими.

Сегодня по состоянию [здоровья — прим. ред.] они написали отказ от госпитализации. Состояние позволяет отпустить их домой на амбулаторное лечение.
Андрей Иконников, министр здравоохранения Белгородской области

Двое пациентов остаются в медучреждениях. Один из них лежит в Грайворонской ЦРБ с контузией, второй — в областной больнице.

Пациент тяжёлый с множественными ранениями различных частей тела. Он в реанимации на ИВЛ.
Андрей Иконников

Также чиновник рассказал о том, где находятся мальчики, раненные при обстреле Новой Таволжанки в Шебекинском горокруге. Вчера пострадавшие находились в детской областной больнице. Пациент в состоянии средней степени тяжести остаётся в медучреждении. Второго мальчика везут в Москву на автомобиле медицины катастроф.

Как себя чувствуют раненные при обстрелах Белгородской области 26 февраля?
Узнать подробнее
Читайте также:
Число раненных при вечерних атаках белгородцев увеличилосьТрое погибших и трое раненых: ВСУ обстреляли автомобиль с белгородскими рабочимиДва мальчика получили ранения при обстреле белгородского села
#Видео#Белгородская область#Пострадавшие#Новости Белгорода#Минздрав#Раненые#Белгород#Грайворонский горокруг#Наталья Корявых#Андрей иконников#Обстрел#Медучреждение#Шебекинский горокруг
Подпишитесь
«Нет прав, меня не существует»: Сергиенко попросил оформить доверенность на свою дочь
Сегодня, 14:25
Разведывательный беспилотник уничтожили на подлёте к городу в Белгородской области
Сегодня, 14:29
Мэр не смог ответить, за чей счёт должны укреплять арендуемые для бизнеса помещения
Сегодня, 13:13
«На машине оторвалось колесо»: водители недовольны дорогами Белгорода
Сегодня, 12:26
«Мы его таким не видели». Администрация Щетиновки — о видео с пьяным главой поселения
Сегодня, 12:05
ПВО сбила украинский беспилотник под Белгородом. Загорелось поле
Сегодня, 14:11