Врач рассказал, сколько видов рака можно выявить в ходе диспансеризации

Некоторые белгородцы считают, что диспансеризация — лишь формальное обследование, которое даёт мало информации о состоянии здоровья. Специалист с таким подходом не согласен. По его словам, стандартный приём длится 12 минут, а при диспансеризации сначала проводится анкетирование. С его помощью можно заподозрить наличие того или иного заболевания.