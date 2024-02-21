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Консультация врача

Врач рассказал, сколько видов рака можно выявить в ходе диспансеризации

21 февраля 2024, 11:39
Фото: Изображение Midjourney
Консультация врача

Белгородцам вновь напомнили о необходимости диспансеризации

Врач-терапевт напомнил белгородцам о важности прохождения диспансеризации. С её помощью можно определить как минимум семь видов онкологии, а также выявить ряд других заболеваний. С экспертом беседовала редакция Go31.

Белгородцам вновь напомнили о важности прохождения диспансеризации. В частности, с её помощью можно выявить как минимум семь видов рака и узнать о других заболеваниях. Подробности об этом рассказал врач-терапевт белгородского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Алексей Воротников.

Некоторые белгородцы считают, что диспансеризация — лишь формальное обследование, которое даёт мало информации о состоянии здоровья. Специалист с таким подходом не согласен. По его словам, стандартный приём длится 12 минут, а при диспансеризации сначала проводится анкетирование. С его помощью можно заподозрить наличие того или иного заболевания.

Эксперт также добавил, что при наличии некоторых болезней человек не всегда ощущает боль или дискомфорт. Например, до 30% больных гастритом или язвой чувствуют себя нормально — заболевания никак себя не проявляют.

В ходе диспансеризации, например, можно выявить несколько видов онкологии. Это рак шейки матки, пищевода, груди, толстой кишки, простаты, лёгких и кожи. Также Воротников напомнил, что в диспансеризацию входят обследования, которые нужны больным по показаниям. Углублённая диспансеризация проводится, если пациент переболел ковидом.

Работодателей обязали выделять оплачиваемый выходной день на проведение проверки здоровья работников. Последние же обязаны предоставлять медсправки на работу о прохождении диспансеризации.

В начале февраля белгородцам предложили провериться на онкологию перед Всемирным днём против рака. Бесплатную проверку проводил онкодиспансер.

Белгородцам предложили провериться на онкологию перед Всемирным днём против рака
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