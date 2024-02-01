Белгородцам предложили провериться на онкологию перед Всемирным днём против рака

Posted Сегодня, 11:34
Published Сегодня, 11:34
Modified Сегодня, 11:34
Updated Сегодня, 11:34
Белгородцы смогут пройти раннюю диагностику рака на дне открытых дверей в онкодиспансере. Попасть на приём жители смогут 3 февраля по предварительной записи.
Ежегодно 4 февраля отмечается Всемирный день борьбы против рака. Цель этого праздника — напомнить о том, что медицина позволяет предотвратить или остановить заболевание, если выявить его на ранних стадиях.
В канун этого дня в поликлинике онкодиспансера в период с 9:00 до 13:00 примут белгородцев, которые хотят провериться на наличие онкологии. Консультации проведут врачи-онкологи, онкогинеколог, онкоуролог. Необходима предварительная запись.
Напомним, ранее более 1,1 тыс. белгородцев прошли обследование в «Поездах здоровья». У троих пациентов выявили подозрение на онкологию.