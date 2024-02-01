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Posted Сегодня, 11:34

Published Сегодня, 11:34

Modified Сегодня, 11:34

Updated Сегодня, 11:34

Обследование

Белгородцам предложили провериться на онкологию перед Всемирным днём против рака

1 февраля 2024, 11:34
Фото: Изображение Midjourney
Обследование

Белгородцев готовы бесплатно проверить на рак в онкодиспансере

3 февраля в онкодиспансере пройдёт день открытых дверей. Попасть на приём к онкологу можно по предварительной записи, сообщили в группе минздрава в соцсети.

Белгородцы смогут пройти раннюю диагностику рака на дне открытых дверей в онкодиспансере. Попасть на приём жители смогут 3 февраля по предварительной записи.

Ежегодно 4 февраля отмечается Всемирный день борьбы против рака. Цель этого праздника — напомнить о том, что медицина позволяет предотвратить или остановить заболевание, если выявить его на ранних стадиях.

В канун этого дня в поликлинике онкодиспансера в период с 9:00 до 13:00 примут белгородцев, которые хотят провериться на наличие онкологии. Консультации проведут врачи-онкологи, онкогинеколог, онкоуролог. Необходима предварительная запись.

Напомним, ранее более 1,1 тыс. белгородцев прошли обследование в «Поездах здоровья». У троих пациентов выявили подозрение на онкологию.

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#Белгородская область#Медицина#Новости Белгорода#Онкология#Рак#Онкодиспансер#Белгород#Наталья Корявых
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