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Posted Сегодня, 08:33

Published Сегодня, 08:33

Modified Сегодня, 08:35

Updated Сегодня, 08:35

"Изумрудный город"

Белгородцам с онкологией будут помогать после наступления их совершеннолетия

18 октября 2023, 08:33
Фото: личная страница губернатора Вячеслава Гладкова
"Изумрудный город"

В Белгородской области обсуждают дополнительные меры помощи детям с онкологией

Глава региона Вячеслав Гладков встретился в центре «Изумрудный город» с руководителем БРОО «Святое Белогорье против детского рака» Евгенией Кондратюк. На встрече, где также присутствовали мамы детей, обсудили планы по развитию центра. Подробности сообщил губернатор.
Сюжет
Дети

В настоящий момент власти Белгородской области обсуждают несколько вариантов помощи детям с неизлечимыми болезнями. Так, в центре паллиативной помощи детям «Изумрудный город» улучшат взаимодействие с поставщиками медицинских изделий и препаратов. Также планируется помогать детям после наступления их совершеннолетия.

Сейчас у нас есть планы по развитию центра, прежде всего по оказанию помощи семьям, где дети становятся взрослыми по документам, но фактически им требуется в несколько раз больше помощи. В таких семьях возникает совсем другой уровень проблем.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

Глава региона договорился с руководителем БРОО «Святое Белогорье против детского рака» и учредителем фонда «Изумрудный город» Евгенией Кондратюк через две недели встретиться повторно и более детально обсудить планы развития. Реализовать идеи планируется в следующем году.

Отметим, что в центре паллиативной помощи неограниченное время могут оставаться дети в терминальной стадии заболевания вместе со своими родственниками. Для этих нужд в здании отведено два гостиничных номера. Те дети, которые впервые попали в хоспис, могут находиться в нём вместе с родителями на протяжении десяти дней.

Открылся «Изумрудный город» в августе 2020 года.

"Изумрудный город""Изумрудный город"
"Изумрудный город""Изумрудный город"
"Изумрудный город""Изумрудный город"
Встреча Вячеслава Гладкова и Евгении Кондратюк в "Изумрудном городе"Встреча Вячеслава Гладкова и Евгении Кондратюк в "Изумрудном городе"
Встреча Вячеслава Гладкова и Евгении Кондратюк в "Изумрудном городе"Встреча Вячеслава Гладкова и Евгении Кондратюк в "Изумрудном городе"
"Изумрудный город"
Фото: личная страница губернатора Вячеслава Гладкова
«Изумрудный город» получит субсидию из бюджета Белгородской области
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#Дети#Медицинская помощь#Социальная помощь#Онкология#Евгения Кондратюк#Белгород#Вячеслав Гладков#Онкобольные дети#Детский хоспис#Александра Склярова
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