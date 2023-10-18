Белгородцам с онкологией будут помогать после наступления их совершеннолетия

Отметим, что в центре паллиативной помощи неограниченное время могут оставаться дети в терминальной стадии заболевания вместе со своими родственниками. Для этих нужд в здании отведено два гостиничных номера. Те дети, которые впервые попали в хоспис, могут находиться в нём вместе с родителями на протяжении десяти дней.