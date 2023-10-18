Белгородцам с онкологией будут помогать после наступления их совершеннолетия

Posted Сегодня, 08:33
Published Сегодня, 08:33
Modified Сегодня, 08:35
Updated Сегодня, 08:35
В настоящий момент власти Белгородской области обсуждают несколько вариантов помощи детям с неизлечимыми болезнями. Так, в центре паллиативной помощи детям «Изумрудный город» улучшат взаимодействие с поставщиками медицинских изделий и препаратов. Также планируется помогать детям после наступления их совершеннолетия.
Сейчас у нас есть планы по развитию центра, прежде всего по оказанию помощи семьям, где дети становятся взрослыми по документам, но фактически им требуется в несколько раз больше помощи. В таких семьях возникает совсем другой уровень проблем.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Глава региона договорился с руководителем БРОО «Святое Белогорье против детского рака» и учредителем фонда «Изумрудный город» Евгенией Кондратюк через две недели встретиться повторно и более детально обсудить планы развития. Реализовать идеи планируется в следующем году.
Отметим, что в центре паллиативной помощи неограниченное время могут оставаться дети в терминальной стадии заболевания вместе со своими родственниками. Для этих нужд в здании отведено два гостиничных номера. Те дети, которые впервые попали в хоспис, могут находиться в нём вместе с родителями на протяжении десяти дней.
Открылся «Изумрудный город» в августе 2020 года.