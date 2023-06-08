Врачи-онкологи приглашают белгородцев пройти обследование на меланому

Posted Сегодня, 07:39
Published Сегодня, 07:39
Modified Сегодня, 07:41
Updated Сегодня, 07:41
Белгородцы смогут пройти обследование 10 июня. Специалисты областного онкологического диспансера проведут День диагностики меланомы.
Акцию организуют в рамках реализации регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями». Она приурочена ко Всемирному дню диагностики меланомы, который отмечается ежегодно в конце мая.
Все желающие старше 18 лет смогут пройти обследование по выявлению новообразований на коже. При необходимости пациентам проведут дерматоскопию.
Вести приём врачи будут с 9:00 до 13:00. Предварительно необходимо записаться по телефону 8(4722) 34-40-16.