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Врачи-онкологи приглашают белгородцев пройти обследование на меланому

8 июня 2023, 07:39
Фото: 1MI
10 июня онкодиспансер проведёт акцию в рамках реализации регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями», сообщили в минздраве Белгородской области.

Белгородцы смогут пройти обследование 10 июня. Специалисты областного онкологического диспансера проведут День диагностики меланомы.

Акцию организуют в рамках реализации регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями». Она приурочена ко Всемирному дню диагностики меланомы, который отмечается ежегодно в конце мая.

Все желающие старше 18 лет смогут пройти обследование по выявлению новообразований на коже. При необходимости пациентам проведут дерматоскопию.

Вести приём врачи будут с 9:00 до 13:00. Предварительно необходимо записаться по телефону 8(4722) 34-40-16.

Фото: минздрав Белгородской области
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