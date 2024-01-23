Подозрение на рак и диабет: что ещё обнаружили у белгородцев в «Поездах здоровья»?

Специалисты «Поездов здоровья» уже выявили у шести белгородцев заболевания системы кровообращения, у троих — подозрения на онкологию, у 15 — подозрения на наличие сахарного диабета II типа, ещё у троих — болезни органов дыхания. Всех этих пациентов направили на дополнительные обследования, чтобы подтвердить или опровергнуть поставленные диагнозы и в случае необходимости назначить лечение.