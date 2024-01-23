Подозрение на рак и диабет: что ещё обнаружили у белгородцев в «Поездах здоровья»?

Posted Сегодня, 16:37
Published Сегодня, 16:37
Modified Сегодня, 16:37
Updated Сегодня, 16:37
За первую неделю работы «Поездов здоровья» в 2024 году к специалистам обратились более 1100 жителей сёл. Мобильные медицинские комплексы за прошлую неделю осмотрели жителей Ракитянского и Ровеньского районов, а также Новооскольского и Яковлевского горокругов.
Комплексное обследование прошёл 591 человек, консультации у узких специалистов получили 479 пациентов. Ещё 491 человеку провели диагностику с использованием различных медицинских приборов: флюорографа, маммографа и аппарата УЗИ.
Специалисты «Поездов здоровья» уже выявили у шести белгородцев заболевания системы кровообращения, у троих — подозрения на онкологию, у 15 — подозрения на наличие сахарного диабета II типа, ещё у троих — болезни органов дыхания. Всех этих пациентов направили на дополнительные обследования, чтобы подтвердить или опровергнуть поставленные диагнозы и в случае необходимости назначить лечение.
В этом году мобильные комплексы работают шесть дней в неделю, включая субботу. На текущей неделе специалисты принимают пациентов в населённых пунктах Вейделевского, Ракитянского и Чернянского районов, а также в Яковлевском округе.
Отметим, что по Белгородской области также начнёт курсировать «Правовой поезд».