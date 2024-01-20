Проводница выбросила кота из поезда в Кирове. Его нашли мёртвым

Posted Сегодня, 11:19
Published Сегодня, 11:19
Modified Сегодня, 11:21
Updated Сегодня, 11:21
На днях всей России стала известна история кота Твикса, которого проводница поезда выбросила в 30-градусный мороз на станции в Кирове. Случилось это ещё 11 января. Спустя несколько дней животное нашли погибшим. Тело питомца передали его владелице.
Кот путешествовал не «зайцем»: у него был свой билет и паспорт, пишут «Новые известия». Твикс ехал в переноске, согласно правилам РЖД. В какой-то момент, пока хозяин кота не видел, он выбрался из переноски и отправился гулять по вагонам. Животное заметили пассажиры и сообщили об этом проводнице поезда Екатеринбург — Санкт-Петербург. Последняя якобы опросила пассажиров, но владельцев не нашла. Женщина решила, что кот уличный, поэтому высадила его на улицу в мороз.
После того, как о случившемся стало известно в интернете, к поискам «потеряшки» приступили порядка 300 кировских волонтёров. Лидер волонтёрского движения Ольга Кудряшова рассказала РИА «Новости», что добровольцы ходили по домам, по вокзалу, расклеивали объявления. В поисках Твикса участвовали всё больше людей. Волонтёры прочесали весь вокзал, опросили сотрудников, но тщетно.
После случившегося кировская транспортная полиция начала проверку. В возбуждении уголовного дела отказали — нет состава преступления. В полиции уверены, что вина лежит на владелице, которая не уследила за котом.
То, что проводнице не грозит наказание по уголовному кодексу, отметил и юрист Дмитрий Рощин. По его словам, уголовного дела в этом случае быть не может, поскольку не было какого-либо умысла. Должностные полномочия проводница также, как объяснил эксперт, не превышала.
Причинение значительного ущерба по неосторожности, даже если кот стоит миллионы, это не уголовная ответственность, а гражданско-правовая. Лишь умышленное причинение ущерба влечет ответственность. Самоуправства здесь тоже нет, проводник не допустил превышения должностных полномочий.
Дмитрий Рощин
А вот депутат Госдумы Владимир Бурматов уверен, что проводницу следует наказать. Он считает, что женщина «фактически совершила убийство». Это, по его словам, должно квалифицироваться не как должностное нарушение.
«Она кота выбросила — этого делать она не имела право, и в результате животное погибло, поэтому это жестокое обращение с животными. Это квалифицируется как часть первая 245-й статьи УК, и она должна быть привлечена к ответственности», — заявил парламентарий.
20 января стало известно, что кот Твикс, которого искало множество людей, всё-таки погиб. Животное обнаружили в километре от вокзала, где его выбросили. В РЖД извинились за случившееся и сообщили о проведении служебного расследования.
После произошедшего «Российские железные дороги» решили внести изменения в документы, касающиеся перевозки домашних животных в поездах. Проводникам запретят высаживать питомцев из железнодорожного транспорта.
В подобных ситуациях будет предусмотрена передача обнаруженного животного работникам на остановочных пунктах с последующим вызовом представителей зоозащитных организаций.
пресс-служба РЖД