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Кот Твикс

Проводница выбросила кота из поезда в Кирове. Его нашли мёртвым

20 января 2024, 11:19
Фото: соцсети
Кот Твикс

На выбросившую кота из поезда проводницу не стали заводить уголовное дело

Недавно всей стране стала известна история кота Твикса, которого из поезда в 30-градусный мороз выбросила проводница. Животное нашли мёртвым. Предположительно, на него напала собака. Депутат призвал наказать проводницу, но уголовную ответственность она не понесёт. Почему — в материале Бел.Ру.

На днях всей России стала известна история кота Твикса, которого проводница поезда выбросила в 30-градусный мороз на станции в Кирове. Случилось это ещё 11 января. Спустя несколько дней животное нашли погибшим. Тело питомца передали его владелице.

Кот в поезде

Кот путешествовал не «зайцем»: у него был свой билет и паспорт, пишут «Новые известия». Твикс ехал в переноске, согласно правилам РЖД. В какой-то момент, пока хозяин кота не видел, он выбрался из переноски и отправился гулять по вагонам. Животное заметили пассажиры и сообщили об этом проводнице поезда Екатеринбург — Санкт-Петербург. Последняя якобы опросила пассажиров, но владельцев не нашла. Женщина решила, что кот уличный, поэтому высадила его на улицу в мороз.

Кот ТвиксКот Твикс
Кот Твикс
Фото: соцсети

Поиски Твикса

После того, как о случившемся стало известно в интернете, к поискам «потеряшки» приступили порядка 300 кировских волонтёров. Лидер волонтёрского движения Ольга Кудряшова рассказала РИА «Новости», что добровольцы ходили по домам, по вокзалу, расклеивали объявления. В поисках Твикса участвовали всё больше людей. Волонтёры прочесали весь вокзал, опросили сотрудников, но тщетно.

Кот ТвиксКот Твикс
Кот Твикс
Фото: соцсети

Ответственности не будет?

После случившегося кировская транспортная полиция начала проверку. В возбуждении уголовного дела отказали — нет состава преступления. В полиции уверены, что вина лежит на владелице, которая не уследила за котом.

То, что проводнице не грозит наказание по уголовному кодексу, отметил и юрист Дмитрий Рощин. По его словам, уголовного дела в этом случае быть не может, поскольку не было какого-либо умысла. Должностные полномочия проводница также, как объяснил эксперт, не превышала.

Причинение значительного ущерба по неосторожности, даже если кот стоит миллионы, это не уголовная ответственность, а гражданско-правовая. Лишь умышленное причинение ущерба влечет ответственность. Самоуправства здесь тоже нет, проводник не допустил превышения должностных полномочий.
Дмитрий Рощин

А вот депутат Госдумы Владимир Бурматов уверен, что проводницу следует наказать. Он считает, что женщина «фактически совершила убийство». Это, по его словам, должно квалифицироваться не как должностное нарушение.

«Она кота выбросила — этого делать она не имела право, и в результате животное погибло, поэтому это жестокое обращение с животными. Это квалифицируется как часть первая 245-й статьи УК, и она должна быть привлечена к ответственности», — заявил парламентарий.

Проводница выбросила кота из поезда
Видео: Telegram-канал Baza

Кот погиб, а РЖД приносит извинения

20 января стало известно, что кот Твикс, которого искало множество людей, всё-таки погиб. Животное обнаружили в километре от вокзала, где его выбросили. В РЖД извинились за случившееся и сообщили о проведении служебного расследования.

После произошедшего «Российские железные дороги» решили внести изменения в документы, касающиеся перевозки домашних животных в поездах. Проводникам запретят высаживать питомцев из железнодорожного транспорта.

В подобных ситуациях будет предусмотрена передача обнаруженного животного работникам на остановочных пунктах с последующим вызовом представителей зоозащитных организаций.
пресс-служба РЖД
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