Проводница выбросила кота из поезда в Кирове. Его нашли мёртвым

Кот путешествовал не «зайцем»: у него был свой билет и паспорт, пишут «Новые известия». Твикс ехал в переноске, согласно правилам РЖД. В какой-то момент, пока хозяин кота не видел, он выбрался из переноски и отправился гулять по вагонам. Животное заметили пассажиры и сообщили об этом проводнице поезда Екатеринбург — Санкт-Петербург. Последняя якобы опросила пассажиров, но владельцев не нашла. Женщина решила, что кот уличный, поэтому высадила его на улицу в мороз.