В районы Белгородской области запустят поезда права и здоровья

Posted Сегодня, 07:27
Published Сегодня, 07:27
Modified Сегодня, 07:29
Updated Сегодня, 07:29
В районы Белгородской области приедут поезда права и здоровья. Так, в Чернянском районе появятся «Правовые поезда». В ближайшее время жителям дадут точную информацию о времени и месте работы специалистов. Они ответят на все вопросы правового содержания.
Кроме этого, в четырёх муниципалитетах запустят «Поезда здоровья»: они появятся в Яковлевском и Новооскольском округах, а также в Ровеньском и Ракитянском районах.
Отметим, что проект поездов по оказанию юридической помощи «Правовая забота» запустили в Белгородской области по инициативе уполномоченного по правам человека Жанны Киреевой. В декабре поезд заезжал к жителям Валуйского горокруга. В феврале его ожидают в Краснояружском и Корочанском районах.
Услугами «Поездов здоровья» за 2023 год воспользовались 35 тыс. белгородцев из 150 населённых пунктов. Пациент из Борисовского района даже поблагодарил медиков «поезда», которые спасли ему жизнь, стихотворением.