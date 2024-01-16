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Published Сегодня, 07:27

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Медпомощь

В районы Белгородской области запустят поезда права и здоровья

16 января 2024, 07:27
Фото: Midjourney
Медпомощь

«Поезда здоровья» приедут в четыре района Белгородской области

«Поезда здоровья» приедут в два городских округа и два района. Также в январе в Чернянский район приедет «Правовой поезд», специалисты которого ответят на все вопросы правового содержания. Подробности сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

В районы Белгородской области приедут поезда права и здоровья. Так, в Чернянском районе появятся «Правовые поезда». В ближайшее время жителям дадут точную информацию о времени и месте работы специалистов. Они ответят на все вопросы правового содержания.

Кроме этого, в четырёх муниципалитетах запустят «Поезда здоровья»: они появятся в Яковлевском и Новооскольском округах, а также в Ровеньском и Ракитянском районах.

Отметим, что проект поездов по оказанию юридической помощи «Правовая забота» запустили в Белгородской области по инициативе уполномоченного по правам человека Жанны Киреевой. В декабре поезд заезжал к жителям Валуйского горокруга. В феврале его ожидают в Краснояружском и Корочанском районах.

Услугами «Поездов здоровья» за 2023 год воспользовались 35 тыс. белгородцев из 150 населённых пунктов. Пациент из Борисовского района даже поблагодарил медиков «поезда», которые спасли ему жизнь, стихотворением.

«Поезда здоровья» до конца года приедут в 20 населённых пунктов Белгородской области
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