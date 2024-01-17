Космический «поезд» Илона Маска вновь прошёл над Белгородской областью: видео

Космический «поезд» белгородцы видели также 13 и 14 сентября. Тогда очевидцы сообщали, что наблюдали спутники над Краснояружским, Корочанским и Белгородским районом, а также в Старооскольском округе. Вечером 14 сентября спутники пролетели над Белгородом и Шебекинским горокругом.