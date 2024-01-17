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Космический «поезд»

Космический «поезд» Илона Маска вновь прошёл над Белгородской областью: видео

17 января 2024, 08:43
Фото: Telegram-канал «Валуйки Телега»
Космический «поезд»

Спутники Starlink заметили в небе над Белгородской областью

Спутники Starlink заметили накануне над Валуйским горокругом. Видео опубликовали в Telegram-канале «Валуйки Телега».

Поздним вечером 16 января в небе над областью белгородцы заметили космический «поезд» Илона Маска. В этот раз спутники Starlink наблюдали жители Валуйского горокруга.

Космический «поезд» белгородцы видели также 13 и 14 сентября. Тогда очевидцы сообщали, что наблюдали спутники над Краснояружским, Корочанским и Белгородским районом, а также в Старооскольском округе. Вечером 14 сентября спутники пролетели над Белгородом и Шебекинским горокругом.

Отметим, что первая группа из 60 спутников этой компании была запущена в мае 2019 года.

Космический «поезд»
Видео: Telegram-канал «Валуйки Телега»
Космический «поезд» Илона Маска вновь пройдёт над Белгородской областью: когда ждать
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