«Нам отказывают в помощи»: белгородку с онкологией отправляют в районы на лечение

Белгородцев возмутил тот факт, что больная женщина с асцитом должна ехать из Белгорода в районы на лечение. Позже отреагировал и министр здравоохранения Андрей Иконников. Он сообщил, что с больной женщиной свяжется старший врач скорой медицинской помощи, который поможет отвезти её в Белгородскую ЦРБ для лечения.