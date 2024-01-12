«Нам отказывают в помощи»: белгородку с онкологией отправляют в районы на лечение

Posted Сегодня, 06:54
Published Сегодня, 06:54
Modified Сегодня, 06:56
Updated Сегодня, 06:56
Белгородка рассказала, что у её матери обнаружили рак яичников, жидкость начала скапливаться в брюшной полости. Женщина наблюдается в онкологическом отделении, однако, как утверждает горожанка, в стационар её мать не отправляют и жидкость не откачивают.
«Посылают во вторую городскую больницу: поехала туда на скорой, но через два часа врачи её осмотрели и выпустили. Мама с каждым днём чувствует себя всё хуже. Живот очень большой. Нам отказывают в помощи», — пишет обеспокоенная девушка.
На ситуацию отреагировали в горбольнице № 2. Её представители объяснили, почему так быстро отпустили пациентку.
Согласно приказу Министерства здравоохранения Белгородской области от 20.03.2023 г. № 306 об оказании медицинской помощи, пациенты с асцитом на фоне подтверждённого онкологического заболевания проходят лечение согласно ближайшим дежурным дням: четверг — Белгородская ЦРБ, пятница — Прохоровская ЦРБ, суббота — Корочанская ЦРБ.
ответ горбольницы № 2 Белгорода
Белгородцев возмутил тот факт, что больная женщина с асцитом должна ехать из Белгорода в районы на лечение. Позже отреагировал и министр здравоохранения Андрей Иконников. Он сообщил, что с больной женщиной свяжется старший врач скорой медицинской помощи, который поможет отвезти её в Белгородскую ЦРБ для лечения.
Больных пациентов из Белгорода отправляют в районные больницы с сентября 2023 года. Например, пациентку с больным сердцем, проживающую в столице региона, отвезли в Борисовскую ЦРБ. Глава белгородской скорой помощи Алексей Жиров объяснил жителям, что такая маршрутизация была утверждена приказом регионального минздрава.
В ноябре губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что пациентов с терапевтическими заболеваниями отвозить в районные медучреждения больше не будут. Однако по хирургии продолжат направлять в районы, потому что в Белгороде не хватает операционных.
В декабре ситуация не изменилась. Белгородцам рассказали, что подобная маршрутизация связана с неспокойной геополитической ситуацией. Тем временем все больницы региона поделили по уровням: например, в областную клиническую больницу, которой дали 3-й уровень, направляют пациентов с более тяжёлой патологией.