Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:54

Published Сегодня, 06:54

Modified Сегодня, 06:56

Updated Сегодня, 06:56

Скорая

«Нам отказывают в помощи»: белгородку с онкологией отправляют в районы на лечение

12 января 2024, 06:54
Фото: 1MI
Скорая

Белгородку с онкологией не стали лечить в городе и отправили в районные ЦРБ

Дочь болеющей женщины рассказала, что у её матери обнаружили рак яичников. Сейчас у пациентки жидкость начала скапливаться в области живота, однако в горбольнице № 2 её не откачивают, а отправляют на лечение в районные медучреждения. Ситуацию прокомментировала администрация больницы.

Белгородка рассказала, что у её матери обнаружили рак яичников, жидкость начала скапливаться в брюшной полости. Женщина наблюдается в онкологическом отделении, однако, как утверждает горожанка, в стационар её мать не отправляют и жидкость не откачивают.

«Посылают во вторую городскую больницу: поехала туда на скорой, но через два часа врачи её осмотрели и выпустили. Мама с каждым днём чувствует себя всё хуже. Живот очень большой. Нам отказывают в помощи», — пишет обеспокоенная девушка.

На ситуацию отреагировали в горбольнице № 2. Её представители объяснили, почему так быстро отпустили пациентку.

Согласно приказу Министерства здравоохранения Белгородской области от 20.03.2023 г. № 306 об оказании медицинской помощи, пациенты с асцитом на фоне подтверждённого онкологического заболевания проходят лечение согласно ближайшим дежурным дням: четверг — Белгородская ЦРБ, пятница — Прохоровская ЦРБ, суббота — Корочанская ЦРБ.
ответ горбольницы № 2 Белгорода

Белгородцев возмутил тот факт, что больная женщина с асцитом должна ехать из Белгорода в районы на лечение. Позже отреагировал и министр здравоохранения Андрей Иконников. Он сообщил, что с больной женщиной свяжется старший врач скорой медицинской помощи, который поможет отвезти её в Белгородскую ЦРБ для лечения.

Больных пациентов из Белгорода отправляют в районные больницы с сентября 2023 года. Например, пациентку с больным сердцем, проживающую в столице региона, отвезли в Борисовскую ЦРБ. Глава белгородской скорой помощи Алексей Жиров объяснил жителям, что такая маршрутизация была утверждена приказом регионального минздрава.

В ноябре губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что пациентов с терапевтическими заболеваниями отвозить в районные медучреждения больше не будут. Однако по хирургии продолжат направлять в районы, потому что в Белгороде не хватает операционных.

В декабре ситуация не изменилась. Белгородцам рассказали, что подобная маршрутизация связана с неспокойной геополитической ситуацией. Тем временем все больницы региона поделили по уровням: например, в областную клиническую больницу, которой дали 3-й уровень, направляют пациентов с более тяжёлой патологией.

«Эксперимент неудачный»: белгородцы недовольны маршрутизацией пациентов в районы
Узнать подробнее
Читайте также:
Сколько человек остаётся в больницах после обстрелов Белгорода?Спасла ребёнка, но сама не выжила: в Белгороде погибла медсестра детской больницыВ больницах Белгорода остаются 45 пострадавших после обстрела 30 декабря
#Белгородская область#Медицина#Больница#Новости Белгорода#Онкология#Белгород#Андрей иконников#Маршрутизация#Александра Склярова
Подпишитесь
Модульные конструкции для Минобороны хотят использовать для остановок в Белгороде
Сегодня, 06:58
«Организм питается своими органами». Женщине из Белгорода весом 21 кг нужна помощь
Вчера, 14:58
Повреждения находят до сих пор: последствия атак ВСУ под Белгородом
Сегодня, 07:10
Снова отмена: в канун старого Нового года ярмарка в Белгороде работать не будет
Сегодня, 07:54
Леонид Рошаль поможет Белгородской области улучшить медкурсы по доврачебной помощи
Сегодня, 06:21