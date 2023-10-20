Неприятные ощущения во время секса могут быть признаками онкологии

Специалисты утверждают, что боль и жжение во время эякуляции или семяизвержения могут свидетельствовать о наличии онкологии. Также при развитии опухоли могут возникнуть трудности с эрекцией. Мужчины могут заметить уменьшение количества спермы или кровь в ней, пишет издание со ссылкой на UfacityNews.ru.