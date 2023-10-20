Неприятные ощущения во время секса могут быть признаками онкологии

Posted Сегодня, 13:57
Published Сегодня, 13:57
Modified Сегодня, 13:59
Updated Сегодня, 13:59
Врачи назвали самые распространённые признаки рака простаты. В их числе и неприятные ощущения во время секса.
Специалисты утверждают, что боль и жжение во время эякуляции или семяизвержения могут свидетельствовать о наличии онкологии. Также при развитии опухоли могут возникнуть трудности с эрекцией. Мужчины могут заметить уменьшение количества спермы или кровь в ней, пишет издание со ссылкой на UfacityNews.ru.
Как пояснили медики, болезненные ощущения вызывает опухоль. Она может оказывать давление на наиболее близкие к ней органы и ткани. При прогрессирования заболевания боль может распространиться на таз, поясницу, рёбра, верхнюю часть бёдер и даже на кости.
Кроме того, часто встречаются такие признаки, как частые мочеиспускания или трудность с тем, чтобы справить нужду в начале мочеиспускания, слабый поток мочи.