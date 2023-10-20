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Published Сегодня, 13:57

Modified Сегодня, 13:59

Updated Сегодня, 13:59

Неприятные ощущения во время секса могут быть признаками онкологии

Неприятные ощущения во время секса могут быть признаками онкологии

20 октября 2023, 13:57
Фото: 1MI
Распознать развитие онкологии можно по ряду признаков. В их числе неприятные ощущения во время полового акта, пишет «Росбалт».

Врачи назвали самые распространённые признаки рака простаты. В их числе и неприятные ощущения во время секса.

Специалисты утверждают, что боль и жжение во время эякуляции или семяизвержения могут свидетельствовать о наличии онкологии. Также при развитии опухоли могут возникнуть трудности с эрекцией. Мужчины могут заметить уменьшение количества спермы или кровь в ней, пишет издание со ссылкой на UfacityNews.ru.

Как пояснили медики, болезненные ощущения вызывает опухоль. Она может оказывать давление на наиболее близкие к ней органы и ткани. При прогрессирования заболевания боль может распространиться на таз, поясницу, рёбра, верхнюю часть бёдер и даже на кости.

Кроме того, часто встречаются такие признаки, как частые мочеиспускания или трудность с тем, чтобы справить нужду в начале мочеиспускания, слабый поток мочи.

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#Медицина#Здоровье#Врач#Россия#Онкология#Рак#Заболевание#Медик#Наталья Корявых
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