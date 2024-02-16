Снова подешевеют? Эквадорские бананы могут вернуться в Россию

Posted Сегодня, 13:55
Published Сегодня, 13:55
Modified Сегодня, 13:57
Updated Сегодня, 13:57
С 5 февраля Россельхознадзор приостановил ввоз в Россию бананов от пяти компаний-поставщиков из Эквадора. Решение, по официальной информации, было принято из-за систематического выявления в эквадорских бананах многоягодной мухи-горбатки. Эксперты обещали предстоящее подорожание не только бананов, но и яблок с апельсинами, однако этого не произошло.
Спустя 11 дней после запрета ввоза стало известно о возвращении компаниям Эквадора права на поставку бананов в Россию. Россельхознадзор выдал пяти компаниям разрешение под гарантии службы Эквадора, заявил руководитель ведомства Сергей Данкверт.
В чём причина смены решения, руководитель ведомства не пояснил.
При этом в феврале цены поднялись на другие продукты: в их число входят огурцы, помидоры и капуста.