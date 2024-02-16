Снова подешевеют? Эквадорские бананы могут вернуться в Россию

С 5 февраля Россельхознадзор приостановил ввоз в Россию бананов от пяти компаний-поставщиков из Эквадора. Решение, по официальной информации, было принято из-за систематического выявления в эквадорских бананах многоягодной мухи-горбатки. Эксперты обещали предстоящее подорожание не только бананов, но и яблок с апельсинами, однако этого не произошло.