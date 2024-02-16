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Posted Сегодня, 13:55

Published Сегодня, 13:55

Modified Сегодня, 13:57

Updated Сегодня, 13:57

Бананы

Снова подешевеют? Эквадорские бананы могут вернуться в Россию

16 февраля 2024, 13:55
Фото: 1MI
Бананы

Пять компаний снова начнут поставлять эквадорские бананы в РФ

Пяти компаниям разрешили вновь поставлять бананы. Почему в Россельхознадзоре отказались от принятого ранее решения, неизвестно, пишет The Moscow Post.

С 5 февраля Россельхознадзор приостановил ввоз в Россию бананов от пяти компаний-поставщиков из Эквадора. Решение, по официальной информации, было принято из-за систематического выявления в эквадорских бананах многоягодной мухи-горбатки. Эксперты обещали предстоящее подорожание не только бананов, но и яблок с апельсинами, однако этого не произошло.

Спустя 11 дней после запрета ввоза стало известно о возвращении компаниям Эквадора права на поставку бананов в Россию. Россельхознадзор выдал пяти компаниям разрешение под гарантии службы Эквадора, заявил руководитель ведомства Сергей Данкверт.

В чём причина смены решения, руководитель ведомства не пояснил.

При этом в феврале цены поднялись на другие продукты: в их число входят огурцы, помидоры и капуста.

Из-за запрета на ввоз бананов могут подорожать яблоки и апельсины
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#Общество#Белгородская область#Белгород#Александра Склярова#Бананы
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