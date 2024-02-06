Из-за запрета на ввоз бананов могут подорожать яблоки и апельсины

Несмотря на то, что бананы могут поступать в Россию через Индию и Китай, их станет меньше, а цены — выше: стоимость килограмма может составить 200 рублей. Так считает председатель правления Российской ассоциации экспертов рынка ретейла Андрей Карпов. Другой же эксперт, директор «Ягодного союза» Ирина Козий, уверена, что цены могут повыситься только из-за «панических настроений и ажиотажа».