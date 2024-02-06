Из-за запрета на ввоз бананов могут подорожать яблоки и апельсины

Posted Сегодня, 10:49
Published Сегодня, 10:49
Modified Сегодня, 10:49
Updated Сегодня, 10:49
Россельхознадзор с 5 февраля решил приостановить ввоз в Россию бананов от пяти компаний-поставщиков из Эквадора. Сообщается, что такое решение связано с систематическим выявлением в эквадорских бананах многоягодной мухи-горбатки. Некоторые СМИ и блогеры считают, что запрет стал ответом президенту страны, который решил передать США военную технику украинского и российского производства взамен на новую.
Несмотря на то, что бананы могут поступать в Россию через Индию и Китай, их станет меньше, а цены — выше: стоимость килограмма может составить 200 рублей. Так считает председатель правления Российской ассоциации экспертов рынка ретейла Андрей Карпов. Другой же эксперт, директор «Ягодного союза» Ирина Козий, уверена, что цены могут повыситься только из-за «панических настроений и ажиотажа».
Эксперты считают, что из-за увеличения цен на бананы подорожают и яблоки с цитрусовыми. По их словам, люди, не имея возможности покупать бананы, будут переключаться на яблоки и апельсины, цены на которые увеличатся из-за возросшего на них спроса.
При этом если говорить о яблоках, то сейчас наши производители оказались в плюсе, потому что в продажу поступает урожай этого сезона, для которого всё необходимое — от удобрений до упаковки — закупалось ещё по старому курсу доллара. А вот когда придёт пора новых закупок, которые будут привязаны уже к актуальному курсу, отечественные яблоки также будут расти в цене.
Ирина Козий