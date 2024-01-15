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Published Сегодня, 11:06

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Updated Сегодня, 11:06

Гуманитарная помощь

Белгородцам из обстреливаемых территорий помогут средствами гигиены и продуктами

15 января 2024, 11:06
Фото: 1MI
Гуманитарная помощь

«Святое Белогорье против детского рака» выиграло президентский грант на 9 млн

На реализацию проекта по созданию штаба помощи жителям, проживающим на попадающих под обстрелы территориях, необходимо более 13 млн рублей. 9,9 млн рублей предоставят в виде гранта, указано на сайте Фонда президентских грантов.

Белгородцам, живущим на территориях, попадающих под обстрелы, помогут средствами гигиены и продуктами. В регионе реализуют проект «Наши люди — штаб помощи жителям из обстреливаемых территорий Белгородской области». Он стал победителем конкурса президентских грантов.

Автором инициативы выступает БРОО «Святое Белогорье против детского рака». Всего на реализацию проекта необходимо 13,1 млн рублей. Размер гранта составил 9,9 млн рублей, софинансирования — более 3,1 млн рублей.

Проект предполагает создание системы комплексной поддержки семей, которые проживают на территориях, подвергающимся обстрелам. Речь идёт о 2 тыс. жителях Белгородского района и Шебекинского горокруга. Людей планируют обеспечить средствами личной гигиены и продуктовыми наборами.

Отдельно авторы предложения выделили инвалидов и тяжелобольных людей. Им по проекту предоставят дополнительные средства по уходу, инвалидные коляски, тонометры, глюкометры и другие необходимые медицинские изделия.

Также планируется провести серию мероприятий на базе Центра для детей в возрасте от 3 до 12 лет, направленных на стабилизацию их психологического состояния. Это различные мастер-классы, детские праздники, кружок актёрского мастерства. Для родителей хотят сделать арт-мастерскую.

Общественная организация планирует создать такой штаб помощи к декабрю 2024 года. Авторы инициативы считают, что их помощь по этому вопросу также поможет снизить нагрузку на власти Белгородской области в связи с ситуацией в регионе.

Добавим, что в июне многие жители обстреливаемого Шебекино временно уехали из города и остались в ПВР. В связи с ситуацией шебекинцы столкнулись с массой проблем, в частности, с работой, бизнесом, образованием. Подробнее об этом Бел.Ру писало ранее.

Проект от Белгородской областиПроект от Белгородской области
Проект от Белгородской области
Фото: скриншот с сайта президентских грантов
Кот без еды и безработица: с какими проблемами столкнулись эвакуированные шебекинцы
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