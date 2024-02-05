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Posted Сегодня, 13:48

Published Сегодня, 13:48

Modified Сегодня, 13:50

Updated Сегодня, 13:50

Тыква

Тыква, семечки, батат: какие продукты помогут белгородцам поддержать силы в феврале?

5 февраля 2024, 13:48
Фото: Изображение Midjourney
Тыква

Белгородцам рассказали о продуктах, которые стоит добавить в рацион в феврале

О продуктах, которые следует употреблять в феврале для поддержания здоровья и иммунитета, рассказали в Роспотребнадзоре. В их число вошли не только молочка, мясо и рыба, но и ряд других не менее важных продуктов, содержащих необходимые в этом месяце для организма витамины.

В Роспотребнадзоре белгородцам рассказали, на какие продукты стоит обратить внимание в феврале. Среди прочего в этом месяце следует отдать предпочтение тем продуктам, в которых содержатся витамины А и В.

Так, витамин А полезен для поддержания иммунитета, остроты зрения, здоровья кожи, нормального состояния роговицы и слизистых оболочек. Этот витамин содержится в молочных продуктах, говяжьей печени, яйцах, рыбе, моркови, тыкве, шпинате, батате, томатах, перцах, бобовых и орехах.

Витамины группы В помогают с метаболическими процессами и образованием энергии. Их можно найти в нежирном мясе, печени, рыбе, масле, крупах, зелёных овощах, бобовых, орехах, семечках, рисе, яйцах, гранатах.

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#Общество#Белгородская область#Роспотребнадзор#Продукты#Белгород#Александра Склярова
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