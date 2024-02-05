Тыква, семечки, батат: какие продукты помогут белгородцам поддержать силы в феврале?

Posted Сегодня, 13:48
Published Сегодня, 13:48
Modified Сегодня, 13:50
Updated Сегодня, 13:50
В Роспотребнадзоре белгородцам рассказали, на какие продукты стоит обратить внимание в феврале. Среди прочего в этом месяце следует отдать предпочтение тем продуктам, в которых содержатся витамины А и В.
Так, витамин А полезен для поддержания иммунитета, остроты зрения, здоровья кожи, нормального состояния роговицы и слизистых оболочек. Этот витамин содержится в молочных продуктах, говяжьей печени, яйцах, рыбе, моркови, тыкве, шпинате, батате, томатах, перцах, бобовых и орехах.
Витамины группы В помогают с метаболическими процессами и образованием энергии. Их можно найти в нежирном мясе, печени, рыбе, масле, крупах, зелёных овощах, бобовых, орехах, семечках, рисе, яйцах, гранатах.