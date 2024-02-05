Тыква, семечки, батат: какие продукты помогут белгородцам поддержать силы в феврале?

Белгородцам рассказали о продуктах, которые стоит добавить в рацион в феврале

О продуктах, которые следует употреблять в феврале для поддержания здоровья и иммунитета, рассказали в Роспотребнадзоре. В их число вошли не только молочка, мясо и рыба, но и ряд других не менее важных продуктов, содержащих необходимые в этом месяце для организма витамины.