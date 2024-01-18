Названы самые вредные продукты для здоровья

Как объясняют специалисты, покупные соусы нарушают работу ЖКТ, замедляют метаболизм, провоцируют лишний вес и отёки. Вредными медики считают и уже привычные нам майонез и кетчуп. Ещё в таких соусах часто присутствуют трансжиры — самые вредные из жиров. Туда же добавляются сахар, соль, усилители вкуса, консерванты и стабилизаторы.