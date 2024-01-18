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Published Сегодня, 15:46

Modified Сегодня, 15:46

Updated Сегодня, 15:46

Майонез

Названы самые вредные продукты для здоровья

18 января 2024, 15:46
Фото: 1MI
Майонез

Врачи назвали «магазинные» заправки и соусы самыми вредными продуктами

Покупные соусы и заправки стали одними из наиболее вредных продуктов по мнению врачей. Эксперты отмечают, что вместе с усилителями вкуса в них слишком много трансжиров и сахара, пишут «Новые известия».

Врачи назвали продукты, которые, по их мнению, больше остальных вредны для здоровья. В числе первых — покупные соусы и заправки. Помимо усилителей вкуса, в них много сахара и трансжиров.

Гастроэнтеролог Диляра Лебедева считает, что «магазинным» соусам не место в рационе человека. К числу наиболее вредных продуктов врач относит ещё колбасы и сосиски, сахар, цельное молоко, алкоголь.

Как объясняют специалисты, покупные соусы нарушают работу ЖКТ, замедляют метаболизм, провоцируют лишний вес и отёки. Вредными медики считают и уже привычные нам майонез и кетчуп. Ещё в таких соусах часто присутствуют трансжиры — самые вредные из жиров. Туда же добавляются сахар, соль, усилители вкуса, консерванты и стабилизаторы.

Онкоуролог, кандидат медицинских наук Марк Гадзиян уверен во вредности для организма соли и сахара. По его словам, избыток соли несёт опасность для сосудов, повышает давление и снижает уровень тестостерона. Насчёт соусов специалист согласен с коллегой.

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#Общество#Продукты#Россия#Еда#Майонез#Кетчуп#Белгород#Медик#Наталья Корявых#Соусы
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