Названы самые вредные продукты для здоровья

Posted Сегодня, 15:46
Published Сегодня, 15:46
Modified Сегодня, 15:46
Updated Сегодня, 15:46
Врачи назвали продукты, которые, по их мнению, больше остальных вредны для здоровья. В числе первых — покупные соусы и заправки. Помимо усилителей вкуса, в них много сахара и трансжиров.
Гастроэнтеролог Диляра Лебедева считает, что «магазинным» соусам не место в рационе человека. К числу наиболее вредных продуктов врач относит ещё колбасы и сосиски, сахар, цельное молоко, алкоголь.
Как объясняют специалисты, покупные соусы нарушают работу ЖКТ, замедляют метаболизм, провоцируют лишний вес и отёки. Вредными медики считают и уже привычные нам майонез и кетчуп. Ещё в таких соусах часто присутствуют трансжиры — самые вредные из жиров. Туда же добавляются сахар, соль, усилители вкуса, консерванты и стабилизаторы.
Онкоуролог, кандидат медицинских наук Марк Гадзиян уверен во вредности для организма соли и сахара. По его словам, избыток соли несёт опасность для сосудов, повышает давление и снижает уровень тестостерона. Насчёт соусов специалист согласен с коллегой.