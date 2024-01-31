Белгородский колхоз имени Горина решил ликвидировать ТД «Горин Продукт»

Основанием для принятия решения о ликвидации послужило то, что на протяжении последних двух лет (с 2021 по 2023 год) ТД «Горин Продукт» не осуществляло деятельность. А до этого времени, по сути, компания являлась «технической» или «посреднической», что существенно снижало экономическую эффективность.