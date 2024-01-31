Белгородский колхоз имени Горина решил ликвидировать ТД «Горин Продукт»

Posted Сегодня, 14:28
Published Сегодня, 14:28
Modified Сегодня, 14:31
Updated Сегодня, 14:31
По информации аналитической системы «СПАРК-Интерфакс», на годовом общем собрании членов колхоза имени Горина было принято решение о ликвидации ТД «Горин Продукт».
Ликвидатором общества назначили Сергея Лопатина. Срок ликвидации — до 17 декабря 2024 года.
В документах указано, что требования кредиторы могут заявить в течение двух месяцев с момента опубликования сообщения о ликвидации.
Для справки. Торговый дом «Горин Продукт» зарегистрирован в Белгородском районе в 2013 году. Отрасль — оптовая торговля пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями. Руководитель — Сергей Лопатин. Головная компания — СПК «Колхоз имени Горина». Чистая прибыль по итогам 2022 года составила 4,1 млн рублей, а выручка от продажи достигла 32 млн рублей.
Журналисты Бел.Ру связались с Сергеем Лопатиным, который прокомментировал ситуацию. По его словам, решение о ликвидации ТД «Горин Продукт» приняли в апреле 2023 года на годовом общем собрании участников СПК «Колхоз имени Горина», так как именно СПК является учредителем ТД.
Основанием для принятия решения о ликвидации послужило то, что на протяжении последних двух лет (с 2021 по 2023 год) ТД «Горин Продукт» не осуществляло деятельность. А до этого времени, по сути, компания являлась «технической» или «посреднической», что существенно снижало экономическую эффективность.
Лопатин отметил, что в настоящее время «Бессоновский» мясокомбинат, владельцем которого является СПК, производит мясопродукцию и напрямую продаёт её потребителям через оптовый сегмент, а также через сеть фирменных магазинов под торговой маркой «Горин продукт».
Кроме этого, ликвидация ТД «Горин Продукт» не станет причиной сокращения штата и рабочих мест.