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Новоизбранный председатель колхоза им. Горина покинул должность

28 сентября 14:18
Фото: Bel.ru
Информацию журналистам «Бел.Ру» подтвердили сотрудники колхоза. Также из собственных источников нам стало известно, что временно руководит предприятием кандидат, занявший второе место на выборах.

10 сентября в колхозе им. Горина, который находится в селе Бессоновка Белгородской области, состоялись выборы нового председателя. Победителем стал главный зоотехник отрасли КРС Виталий Артюх. Он набрал 165 голосов.

Спустя чуть больше двух недель журналистам «Бел.Ру» сообщили, что Артюх покинул свою должность по собственному желанию. Информацию подтвердили сотрудники предприятия.

Также из собственных источников нам стало известно, что в настоящее время обязанности председателя исполняет Роман Перунов, который также участвовал в выборах, но занял второе место.

Напомним, перед выборами в кабинете Артюха прошли обыски. Скандал прокомментировало прежнее руководство колхоза. Спустя неделю неизвестные люди выбили окно в служебной машине Артюха и увезли его в неизвестном направлении.

Оказалось, задержание провели правоохранители, которые физического насилия к уже бывшему председателю колхоза не применяли, лишь беседовали и задавали вопросы.

 

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#Кристина Семенчук#Общество#Эксклюзив#Бессоновка#Колхоз им. Горина#Директор#Увольнение#Выборы
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