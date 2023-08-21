В торговом доме «Горин продукт» в Белгородском районе сменился директор

Напомним, по итогам 2022 года чистая прибыль колхоза имени Горина составила 107 млн рублей, что в четыре раза меньше, чем годом ранее. Выручка от продажи достигла 2,4 млрд рублей, чистые активы — 5,8 млрд рублей, а денежный поток ушёл «в минус» на 300 млн рублей.