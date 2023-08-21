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В торговом доме «Горин продукт» в Белгородском районе сменился директор

В торговом доме «Горин продукт» в Белгородском районе сменился директор

21 августа 2023, 15:01
Фото: 1MI
Бывшего директора Карапета Галустяна сменил Сергей Лопатин. Изменения произошли 16 августа.

Согласно данным аналитической системы «СПАРК-Интерфакс», в торговом доме «Горин продукт» в Белгородском районе с 16 августа новый директор. Им стал Сергей Лопатин. Ранее пост занимал Карапет Галустян.

Торговый дом «Горин продукт» работает в Белгородском районе с 2013 года. Основной вид деятельности — оптовая торговля пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями. Управляющая компания — колхоз имени Горина.

Напомним, по итогам 2022 года чистая прибыль колхоза имени Горина составила 107 млн рублей, что в четыре раза меньше, чем годом ранее. Выручка от продажи достигла 2,4 млрд рублей, чистые активы — 5,8 млрд рублей, а денежный поток ушёл «в минус» на 300 млн рублей.

Колхозу принадлежат такие фирмы как «БС», «Бессоновский мясокомбинат», ТД «Горин продукт» и 25% доли в УК «Дом молодёжи Бессоновский».

За год чистая прибыль колхоза им. Горина уменьшилась в четыре раза
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#Колхоз горина#Директор#Горин продукт#Общество#Эксклюзив#Белгородский район#Кристина Семенчук#Белгородский бизнес
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