В торговом доме «Горин продукт» в Белгородском районе сменился директор

Posted Сегодня, 15:01
Published Сегодня, 15:01
Modified Сегодня, 15:03
Updated Сегодня, 15:03
Согласно данным аналитической системы «СПАРК-Интерфакс», в торговом доме «Горин продукт» в Белгородском районе с 16 августа новый директор. Им стал Сергей Лопатин. Ранее пост занимал Карапет Галустян.
Торговый дом «Горин продукт» работает в Белгородском районе с 2013 года. Основной вид деятельности — оптовая торговля пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями. Управляющая компания — колхоз имени Горина.
Напомним, по итогам 2022 года чистая прибыль колхоза имени Горина составила 107 млн рублей, что в четыре раза меньше, чем годом ранее. Выручка от продажи достигла 2,4 млрд рублей, чистые активы — 5,8 млрд рублей, а денежный поток ушёл «в минус» на 300 млн рублей.
Колхозу принадлежат такие фирмы как «БС», «Бессоновский мясокомбинат», ТД «Горин продукт» и 25% доли в УК «Дом молодёжи Бессоновский».