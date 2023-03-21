За год чистая прибыль колхоза им. Горина уменьшилась в четыре раза

Несмотря на это, по итогам выборов победил Виталий Артюх, набравший 165 голосов. 19 сентября нового председателя колхоза похитили неизвестные люди: они выбили стекло в служебном автомобиле Артюха и забрали его. Сам Артюх после подтвердил, что его действительно задержали и что физического насилия к нему не применяли. По его словам, после беседы его поздно вечером вернули домой. В конце сентября стало известно, что после чуть более двух недель работы Виталий Артюх покинул должность председателя по собственному желанию.