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Published Сегодня, 14:16

Modified Сегодня, 14:18

Updated Сегодня, 14:18

За год чистая прибыль колхоза им. Горина уменьшилась в четыре раза

21 марта 2023, 14:16
Фото: 1MI
Также «в минус» ушёл и денежный поток предприятия. При этом выручка от продажи практически не изменилась.

По данным аналитической системы «СПАРК-Интерфакс», колхоз имени Горина работает в Белгородском районе с 1994 года и занимается разведением свиней. Руководитель — Роман Перунов. До него кооперативом руководил Владимир Товстяк — зять Василия Горина.

По итогам 2022 года чистая прибыль организации составила 107 млн рублей, что в четыре раза меньше, чем годом ранее. Что касается выручки от продажи, она достигла 2,4 млрд рублей, чистые активы — 5,8 млрд рублей, а денежный поток ушёл «в минус» на 300 млн рублей.

Колхозу принадлежат такие компании как «БС», «Бессоновский мясокомбинат», ТД «Горин продукт» и 25% доли в УК «Дом молодёжи Бессоновский».

Напомним, в прошлом году выборы нового председателя были скандальными. За несколько дней до голосования у одного из претендентов — главного зоотехника отрасли КРС Виталия Артюха — прошли обыски. Правоохранители изъяли у Артюха компьютер и служебные материалы.

Несмотря на это, по итогам выборов победил Виталий Артюх, набравший 165 голосов. 19 сентября нового председателя колхоза похитили неизвестные люди: они выбили стекло в служебном автомобиле Артюха и забрали его. Сам Артюх после подтвердил, что его действительно задержали и что физического насилия к нему не применяли. По его словам, после беседы его поздно вечером вернули домой. В конце сентября стало известно, что после чуть более двух недель работы Виталий Артюх покинул должность председателя по собственному желанию.

 

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