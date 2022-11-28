После скандалов в белгородском колхозе им. Горина выбрали нового председателя

Председателем сельскохозяйственного производственного кооператива «Колхоз имени Горина» стал Роман Перунов. Изменения актуальны с 24 ноября текущего года.
Роман Перунов до назначения работал главным агрономом в колхозе. Он был одним из четверых кандидатов на должность председателя. По итогам выборов, которые состоялись 10 сентября, Перунов занял второе место и набрал 35 голосов (для сравнения: за победителя проголосовали 165 человек). Однако уже в конце сентября Роман Перунов стал исполняющим обязанности председателя колхоза.
Изменения произошли из-за скандала, который сопровождал выборы. За несколько дней до голосования у одного из претендентов на должность председателя колхоза — главного зоотехника отрасли КРС Виталия Артюха — прошли обыски, его также планировали забрать на допрос. Правоохранители изъяли у Артюха компьютер и служебные материалы. Активисты колхоза ранее рассказали «Бел.Ру», что главного агронома тоже возили на допрос, но обвинения ему никто не предъявил.
По итогам выборов победил Виталий Артюх, набравший 165 голосов. 19 сентября нового председателя колхоза похитили неизвестные люди: они выбили стекло в служебном автомобиле Артюха и забрали его. Сам Артюх после подтвердил, что его действительно задержали и что физического насилия к нему не применяли. По его словам, после беседы его поздно вечером вернули домой. 28 сентября стало известно, что после чуть более двух недель работы Виталий Артюх покинул должность председателя по собственному желанию.
До всех этих событий кооперативом руководил Владимир Товстяк — зять Василия Горина.
СПК «Колхоз имени Горина» зарегистрирован в 2002 году в Бессоновке Белгородского района. Основным видом деятельности колхоза указано разведение свиней.