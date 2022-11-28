После скандалов в белгородском колхозе им. Горина выбрали нового председателя

По итогам выборов победил Виталий Артюх, набравший 165 голосов. 19 сентября нового председателя колхоза похитили неизвестные люди: они выбили стекло в служебном автомобиле Артюха и забрали его. Сам Артюх после подтвердил, что его действительно задержали и что физического насилия к нему не применяли. По его словам, после беседы его поздно вечером вернули домой. 28 сентября стало известно, что после чуть более двух недель работы Виталий Артюх покинул должность председателя по собственному желанию.