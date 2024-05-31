Орловская компания требует с «Комбината КМАРуда» 7 млн рублей

Торговый дом «Эксперт-Кабель» подал исковое заявление на АО «Комбинат КМАруда» с суммой требований более 7 млн рублей. Что известно по делу сейчас — в материале Бел.Ру.