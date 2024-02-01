Росстат подтвердил, что огурцы подорожали. Зато подешевели яйца

Лишь немного по подорожанию огурцам уступает капуста белокочанная. За месяц стоимость выросла на 16% (+3,3% за неделю). Замыкают тройку наиболее подорожавших продуктов помидоры, выросшие в цене на 11,2%. Но при этом за неделю цены на них снизились на 0,3%.