Росстат подтвердил, что огурцы подорожали. Зато подешевели яйца

Posted Сегодня, 13:11
Published Сегодня, 13:11
Modified Сегодня, 13:13
Updated Сегодня, 13:13
Росстат опубликовал данные об оценке индекса потребительских цен в период с 23 по 29 января. Сравнивались и изменения цен на различные товары за месяц. Наиболее существенно подорожали огурцы и капуста.
Почти на 21% выросли цены на огурцы в период с 29 декабря по 29 января. За неделю их стоимость увеличилась на 2,6%. Цены именно на эту позицию среди продовольственных товаров выросли больше всего.
Лишь немного по подорожанию огурцам уступает капуста белокочанная. За месяц стоимость выросла на 16% (+3,3% за неделю). Замыкают тройку наиболее подорожавших продуктов помидоры, выросшие в цене на 11,2%. Но при этом за неделю цены на них снизились на 0,3%.
Более чем на 9% за месяц подорожали свёкла (+2% за неделю) и морковь (+1,4%) за неделю. Также выросла стоимость картофеля, яблок, масла сливочного, молока, хлеба, соли и ряда других товаров.
Однако снизились цены в РФ на яйца (-1% за неделю), мясо кур (-0,5% за неделю) и свинину (-0,3%). Добавим, что ранее белгородцы жаловались на высокие цены на куриные яйца. В декабре они и вовсе пропали с прилавков, как утверждали жители региона.
Из непродовольственных товаров подорожали некоторые лекарства, в частности, валидол и ренгалин (+0,6%), аллохол и левомеколь (+0,5%), а также анальгин и корвалол (+0,4%). Немного дороже стали также туалетная бумага, зубная паста и зубные щётки (+0,3).
Ранее белгородцев шокировали цены на огурцы в магазинах. Жители региона заметили огурцы, которые продаются за 300 рублей за килограмм. Причём на дороговизну этого продукта белгородцы жалуются уже не первую зиму.