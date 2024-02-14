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Posted Вчера, 15:30

Published Вчера, 15:30

Modified Вчера, 15:30

Updated Вчера, 15:30

В результате атаки ранена белгородка, а чиновников ловят на коррупционных нарушениях

В результате атаки ранена белгородка, а чиновников ловят на коррупционных нарушениях

14 февраля 2024, 15:30
Фото: 1MI
14 февраля при атаке дрона пострадала белгородка: у неё проникающие ранения глаз. Тем временем 23 чиновника одного из министерств попались на коррупционных отношениях, а цемзавод не смог оспорить штраф от Росприроднадзора за экологические нарушения.

Ночная атака ВСУ

Минувшей ночью ВСУ атаковали село Солоти Валуйского городского округа тремя беспилотниками «Стриж». Система ПВО сбила два дрона. Однако в результате одной из атак пострадала местная жительница.

У женщины осколочные ранения рук и лица, а также проникающие ранения обоих глаз. В настоящий момент пострадавшая находится в Белгородской областной клинической больнице.

Разрушений в селе в результате атаки нет.

Напомним, что этой ночью в Белгороде, Белгородском районе и Валуйском горокруге объявляли ракетную опасность. Позже в Минобороны сообщили, что система ПВО перехватила над регионом два дрона.

Что известно о состоянии белгородки, раненной при ночной атаке ВСУ?
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Чиновники продолжают попадаться на нарушениях

Сотрудники прокуратуры Белгородской области выяснили, что работники министерства социальной защиты населения и труда и подведомственных ему учреждений предоставляли недостоверные данные о доходах, полученных ими и их супругами, а также о наличии имущества и об открытых в банках счетах. Кроме того, некоторые чиновники пополняли свои счета теми суммами, которые «существенно превышали заявленные ими доходы».

На таких нарушениях поймали 23 чиновников. Все они не соблюдали требования федеральных законов «О противодействии коррупции» и «О государственной гражданской службе РФ».

Также в ряде региональных нормативных правовых актов, принятых в рамках реализации нацпроекта «Демография», обнаружили коррупциогенные факторы.

Прокурор уже внёс представление губернатору и организовал контроль за законностью поступления денег на счета служащих.

Ранее прокуратура выявила нарушения ещё в девяти ведомствах.

23 белгородских чиновника попались на коррупционных нарушениях
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Цемзавод не смог оспорить штраф

ЗАО «Белгородский цемент» не смогло обжаловать постановление Центрально-Чернозёмного управления Росприроднадзора, которое назначило штрафы цемзаводу и должностному лицу за превышение нормативов предельно допустимых выбросов. Октябрьский районный суд Белгорода подтвердил законность постановления природоохранного ведомства.

В октябре 2023 года была проведена внеплановая проверка, в ходе которой на цемзаводе выявили превышение нормативов предельно допустимых выбросов. Всего было обнаружено 29 нарушений в области охраны атмосферного воздуха. Кроме того, в десятки раз оказались нарушены допустимые выбросы, а на нескольких газоочистных установках не выполнялась очистка.

Всего юридическое и должностное лица оштрафовали на 242 тыс. рублей. В настоящее время Росприроднадзор оценивает ущерб, нанесённый атмосферному воздуху.

Без изменений: белгородский цемзавод не смог обжаловать наказание за нарушения
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