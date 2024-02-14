В результате атаки ранена белгородка, а чиновников ловят на коррупционных нарушениях

Сотрудники прокуратуры Белгородской области выяснили, что работники министерства социальной защиты населения и труда и подведомственных ему учреждений предоставляли недостоверные данные о доходах, полученных ими и их супругами, а также о наличии имущества и об открытых в банках счетах. Кроме того, некоторые чиновники пополняли свои счета теми суммами, которые «существенно превышали заявленные ими доходы».