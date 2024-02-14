Без изменений: белгородский цемзавод не смог обжаловать наказание за нарушения

Posted Вчера, 14:04
Published Вчера, 14:04
Modified Вчера, 14:06
Updated Вчера, 14:06
ЗАО «Белгородский цемент» не смогло обжаловать постановление Центрально-Чернозёмного управления Росприроднадзора. Ранее ведомство назначило цемзаводу и должностному лицу штрафы по факту превышения нормативов предельно допустимых выбросов. Октябрьский районный суд Белгорода оставил в силе постановление Росприроднадзора.
Внеплановая проверка состоялась в октябре 2023 года. Тогда на цемзаводе выявили превышение нормативов предельно допустимых выбросов. Всего было обнаружено 29 нарушений в области охраны атмосферного воздуха.
Кроме этого, в десятки раз были нарушены допустимые выбросы, а на нескольких газоочистных установках не выполнялась очистка выбросов.
За все нарушения юридическое и должностное лица оштрафовали на общую сумму 242 тыс. рублей. В настоящий момент Росприроднадзор рассчитывает ущерб, причинённый атмосферному воздуху.