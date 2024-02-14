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Posted Вчера, 14:04

Published Вчера, 14:04

Modified Вчера, 14:06

Updated Вчера, 14:06

Проверка на цемзаводе

Без изменений: белгородский цемзавод не смог обжаловать наказание за нарушения

14 февраля 2024, 14:04
Фото: группа ВК «Центрально-Чернозёмное управление Росприроднадзора»
Проверка на цемзаводе

Суд оставил без изменений постановление о наказании для цемзавода Белгорода

Белгородский цемзавод попытался обжаловать назначенное наказание за превышение нормативов предельно допустимых выбросов (ПДВ), но не смог. Суд оставил постановление без изменений. РПН ранее сообщал о штрафе на общую сумму в 242 тыс. рублей.
Сюжет
Суд

ЗАО «Белгородский цемент» не смогло обжаловать постановление Центрально-Чернозёмного управления Росприроднадзора. Ранее ведомство назначило цемзаводу и должностному лицу штрафы по факту превышения нормативов предельно допустимых выбросов. Октябрьский районный суд Белгорода оставил в силе постановление Росприроднадзора.

Внеплановая проверка состоялась в октябре 2023 года. Тогда на цемзаводе выявили превышение нормативов предельно допустимых выбросов. Всего было обнаружено 29 нарушений в области охраны атмосферного воздуха.

Кроме этого, в десятки раз были нарушены допустимые выбросы, а на нескольких газоочистных установках не выполнялась очистка выбросов.

За все нарушения юридическое и должностное лица оштрафовали на общую сумму 242 тыс. рублей. В настоящий момент Росприроднадзор рассчитывает ущерб, причинённый атмосферному воздуху.

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#Город#Белгородская область#Суд#Новости Белгорода#Цемзавод#Белгород#Росприроднадзор#Александра Склярова
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