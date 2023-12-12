Белгородская прокуратура вновь нашла нерадивых чиновников. Где в этот раз?

Замечания к сотрудникам перечисленных ведомств возникли из-за ведения административных дел. Так, должностные лица не соблюдали порядок возбуждения дел, не следили за исполнением наказаний в виде штрафов, а копии постановлений о привлечении к ответственности выдавали за пределами трёхдневного срока.