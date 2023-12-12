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Прокуратура

Белгородская прокуратура вновь нашла нерадивых чиновников. Где в этот раз?

12 декабря 2023, 08:51
Фото: 1MI
Прокуратура

Семерых белгородских чиновников привлекли к ответственности

Прокуратура провела служебную проверку и выявила нарушения в девяти ведомствах. Вопросы к чиновникам возникли из-за несоблюдения ими порядка ведения административных дел. Замечания среди прочих у прокуратуры есть к Роспотребнадзору, управлению ветеринарии, Госжилнадзору.

У белгородской прокуратуры появились замечания к нескольким региональным ведомствам. Так, вопросы у надзорного ведомства появились к работе:

  • Росздравнадзора;
  • Белгородстата;
  • Роспотребнадзора;
  • Минюста;
  • управления ветеринарии;
  • управления лесного хозяйства;
  • Госжилнадзора;
  • управления охраны объектов культурного наследия;
  • Госинспекции труда.

Замечания к сотрудникам перечисленных ведомств возникли из-за ведения административных дел. Так, должностные лица не соблюдали порядок возбуждения дел, не следили за исполнением наказаний в виде штрафов, а копии постановлений о привлечении к ответственности выдавали за пределами трёхдневного срока.

Главам ведомств внесли представления. К дисциплинарной ответственности в итоге привлекли семерых чиновников.

Добавим, что при проверке Белгородстата и Роспотребнадзора прокуратура выявила нарушения в части сведений о доходах. Похожие замечания возникли и к некоторым полицейским.

Ещё троих нерадивых чиновников прокуратура нашла в администрации Вейделевского района.

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