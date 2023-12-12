Белгородская прокуратура вновь нашла нерадивых чиновников. Где в этот раз?

Posted Сегодня, 08:51
Published Сегодня, 08:51
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У белгородской прокуратуры появились замечания к нескольким региональным ведомствам. Так, вопросы у надзорного ведомства появились к работе:
Замечания к сотрудникам перечисленных ведомств возникли из-за ведения административных дел. Так, должностные лица не соблюдали порядок возбуждения дел, не следили за исполнением наказаний в виде штрафов, а копии постановлений о привлечении к ответственности выдавали за пределами трёхдневного срока.
Главам ведомств внесли представления. К дисциплинарной ответственности в итоге привлекли семерых чиновников.
Добавим, что при проверке Белгородстата и Роспотребнадзора прокуратура выявила нарушения в части сведений о доходах. Похожие замечания возникли и к некоторым полицейским.
Ещё троих нерадивых чиновников прокуратура нашла в администрации Вейделевского района.