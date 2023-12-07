Прокуратура не оценила скользкие дороги и остановки в Белгородской области

Это не первый раз, когда прокуратура ругает чиновников в Старом Осколе из-за проблем с дорогами. В минувшем году представление получил глава горокруга Андрей Чесноков, а портив директора коммунальной службы завели административное дело. На тот момент службу возглавлял действующий глава Ивнянского района Игорь Щепин. Он жёстко ответил на претензии прокуратуры.