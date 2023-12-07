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Гололёд

Прокуратура не оценила скользкие дороги и остановки в Белгородской области

7 декабря 2023, 10:10
Фото: 1MI
Гололёд

Дороги в Старом Осколе привели в порядок по требованию прокуратуры

Наледь обнаружили на проезжей части и на остановочных пунктах. Директору специализированного муниципального учреждения внесли представление. Виновного привлекли к ответственности, сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Дороги и остановочные пункты в Старом Осколе были покрыты наледью. Это заметила прокуратура. За неудовлетворительное состояние дорог директору специализированного муниципального учреждения внесли представление.

Виновное должностное лицо привлекли к дисциплинарной ответственности. На дорогах в итоге провели «надлежащую уборку», заверили в прокуратуре.

Это не первый раз, когда прокуратура ругает чиновников в Старом Осколе из-за проблем с дорогами. В минувшем году представление получил глава горокруга Андрей Чесноков, а портив директора коммунальной службы завели административное дело. На тот момент службу возглавлял действующий глава Ивнянского района Игорь Щепин. Он жёстко ответил на претензии прокуратуры.

Добавим, что жалобы на скользкие тротуары оставляли и жители Белгорода. Горожан не устраивает, что им приходится читать отписки и подолгу ждать, когда лёд с пешеходных дорожек уберут.

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#Город#Белгородская область#Старый Оскол#Прокуратура#Новости Старого Оскола#Остановки#Инна Рогова#Скользкие дороги
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