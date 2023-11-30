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Published Сегодня, 07:32

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Хлеб

Цены на мясо птицы и хлеб в Белгородской области возмутили прокуратуру

30 ноября 2023, 07:32
Фото: Midjourney
Хлеб

Руководителей трёх магазинов в Старом Осколе наказали из-за цен

Установлено превышение предельного размера торговой надбавки. Заведены административные дела, руководителей трёх торговых точек привлекли к ответственности, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Прокуратура установила, что некоторые продукты в Старом Осколе продавали по необоснованно высокой цене. Речь идёт в том числе о мясе птицы и хлебобулочных изделиях.

По факту превышения предельного размера торговой надбавки на товары народного потребления заведены административные дела (ст. 14.6 КоАП РФ). В итоге руководителей трёх торговых предприятий привлекли к ответственности.

В прокуратуре сообщили, что цены на птицу и хлебобулочные изделия в итоге привели в соответствие «с требованиями действующего законодательства».

Ранее дорогие хлеб и молочку прокуратура нашла в Грайворонском горокруге. В Ракитянском районе владельца одного из магазинов наказали за недешёвую курятину.

Напомним, что по итогам октября в Белгородской области подорожали помидоры, бананы, свинина, колбаса и другие продукты. Вместе с тем цены на творог и сметану признали одними из самых низких в стране.

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#Общество#Белгородская область#Старый Оскол#Прокуратура#Цены#Новости Старого Оскола#Хлеб#Мясо птицы#Инна Рогова#Белгород
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