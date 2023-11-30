Цены на мясо птицы и хлеб в Белгородской области возмутили прокуратуру

Posted Сегодня, 07:32
Published Сегодня, 07:32
Modified Сегодня, 07:34
Updated Сегодня, 07:34
Прокуратура установила, что некоторые продукты в Старом Осколе продавали по необоснованно высокой цене. Речь идёт в том числе о мясе птицы и хлебобулочных изделиях.
По факту превышения предельного размера торговой надбавки на товары народного потребления заведены административные дела (ст. 14.6 КоАП РФ). В итоге руководителей трёх торговых предприятий привлекли к ответственности.
В прокуратуре сообщили, что цены на птицу и хлебобулочные изделия в итоге привели в соответствие «с требованиями действующего законодательства».
Ранее дорогие хлеб и молочку прокуратура нашла в Грайворонском горокруге. В Ракитянском районе владельца одного из магазинов наказали за недешёвую курятину.
Напомним, что по итогам октября в Белгородской области подорожали помидоры, бананы, свинина, колбаса и другие продукты. Вместе с тем цены на творог и сметану признали одними из самых низких в стране.