Прокуратура проверит законность поступления денег на счета сотрудников Белгородстата

Posted Сегодня, 14:00
Published Сегодня, 14:00
Modified Сегодня, 14:02
Updated Сегодня, 14:02
Прокуратура проверила соблюдение работниками Белгородстата требований законодательства о противодействии коррупции. Выяснилось, что госорган не полностью соблюдал закон.
Сотрудники надзорного ведомства выявили несколько нарушений. Среди них — многочисленные факты предоставления недостоверных сведений о доходах, об открытых счетах, имуществе. Как добавляет прокуратура, установлены «факты поступления на счета служащих и их супругов денежных средств в размере, значительно превышающем их доходы за отчётный период и два предшествующих года». Были нарушения в части контроля за расходами. Помимо этого, работники не принимали меры по урегулированию конфликта интересов.
Всего на нарушениях поймали 28 служащих. Руководству Белгородстата внесено представление. Инициированы процедуры контроля за расходами и законностью поступления денег работникам.