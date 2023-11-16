Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:00

Published Сегодня, 14:00

Modified Сегодня, 14:02

Updated Сегодня, 14:02

Деньги

Прокуратура проверит законность поступления денег на счета сотрудников Белгородстата

16 ноября 2023, 14:00
Фото: 1MI
Деньги

28 сотрудников Белгородстата поймали на нарушениях

Руководству статистического ведомства внесено представление. Какие именно нарушения обнаружили при проверке, сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Прокуратура проверила соблюдение работниками Белгородстата требований законодательства о противодействии коррупции. Выяснилось, что госорган не полностью соблюдал закон.

Сотрудники надзорного ведомства выявили несколько нарушений. Среди них — многочисленные факты предоставления недостоверных сведений о доходах, об открытых счетах, имуществе. Как добавляет прокуратура, установлены «факты поступления на счета служащих и их супругов денежных средств в размере, значительно превышающем их доходы за отчётный период и два предшествующих года». Были нарушения в части контроля за расходами. Помимо этого, работники не принимали меры по урегулированию конфликта интересов.

Всего на нарушениях поймали 28 служащих. Руководству Белгородстата внесено представление. Инициированы процедуры контроля за расходами и законностью поступления денег работникам.

Белгородских депутатов и глав освободили от части ответственности в сфере коррупции
Узнать подробнее
Читайте также:
Московский суд арестовал белгородских чиновников по делу о коррупцииВ Белгородской области снизилась доля «принципиальных» противников коррупцииБелгородских чиновников обязали сообщать о склонении их к коррупции
#Белгородская область#Прокуратура#Белгородстат#Проверка#Доходы#Новости Белгорода#Белгород#Служебная проверка#Александра Склярова#Недостоверные сведения
Подпишитесь
Теракты, усиление активности ДРГ: Совбез оценил ситуацию в белгородском приграничье
Сегодня, 10:46
Что случилось с Везёлкой в Белгороде после дождя? Отвечают экологи
Сегодня, 08:19
Названы новые сроки поступления в Белгородскую область вакцин от кори и краснухи
Сегодня, 14:15
Белгородцы стали реже жениться и разводиться
Сегодня, 13:03
Чёрный ход и обмен на дом в Москве: топ-10 дорогих коттеджей в Белгороде на продажу
Сегодня, 07:00