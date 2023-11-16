Прокуратура проверит законность поступления денег на счета сотрудников Белгородстата

Сотрудники надзорного ведомства выявили несколько нарушений. Среди них — многочисленные факты предоставления недостоверных сведений о доходах, об открытых счетах, имуществе. Как добавляет прокуратура, установлены «факты поступления на счета служащих и их супругов денежных средств в размере, значительно превышающем их доходы за отчётный период и два предшествующих года». Были нарушения в части контроля за расходами. Помимо этого, работники не принимали меры по урегулированию конфликта интересов.