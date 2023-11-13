Белгородские полицейские привлекли внимание прокуратуры своими доходами

Posted Сегодня, 11:45
Published Сегодня, 11:45
Modified Сегодня, 12:14
Updated Сегодня, 12:14
Прокуратура выявила факты наличия «подозрительных» доходов у сотрудников полиции в Губкине. Городской прокурор принял меры по устранению нарушений законодательства о противодействии коррупции в органах МВД.
Как сообщается, надзорное ведомство по итогам проверки выяснило, что некоторые сотрудники местного ОМВД в справках за 2022 год не указали суммы доходов, полученных от Соцфонда, от банковских организаций. Также были скрыты сведения о счетах и остатках на них, искажены суммы доходов по основному месту работы, размеры доходов их супругов.
В связи с этим прокуратура внесла представление в адрес начальника ОМВД по Губкину. Рассмотрение актов прокурорского реагирования взято на контроль правоохранителей.
Напомним, ранее прокуратура не смогла взыскать с депутата в Шебекинском горокруге подозрительный доход. Этот иск не удовлетворил суд.