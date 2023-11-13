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Прокуратура

Белгородские полицейские привлекли внимание прокуратуры своими доходами

13 ноября 2023, 11:45
Фото: 1MI
Прокуратура

Прокуратура внесла представление главе ОМВД в Белгородской области

В Губкине правоохранители выявили факты сокрытия сведений о доходах у некоторых сотрудников местной полиции. Начальнику ОМВД внесли за это представление, сообщили в региональной прокуратуре.

Прокуратура выявила факты наличия «подозрительных» доходов у сотрудников полиции в Губкине. Городской прокурор принял меры по устранению нарушений законодательства о противодействии коррупции в органах МВД.

Как сообщается, надзорное ведомство по итогам проверки выяснило, что некоторые сотрудники местного ОМВД в справках за 2022 год не указали суммы доходов, полученных от Соцфонда, от банковских организаций. Также были скрыты сведения о счетах и остатках на них, искажены суммы доходов по основному месту работы, размеры доходов их супругов.

В связи с этим прокуратура внесла представление в адрес начальника ОМВД по Губкину. Рассмотрение актов прокурорского реагирования взято на контроль правоохранителей.

Напомним, ранее прокуратура не смогла взыскать с депутата в Шебекинском горокруге подозрительный доход. Этот иск не удовлетворил суд.

Прокурор не смог взыскать с белгородского депутата подозрительный доход
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#Белгородская область#Губкин#Прокуратура#Полиция#Нарушения#Доходы#Белгород#Наталья Корявых
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