Белгородские полицейские привлекли внимание прокуратуры своими доходами

Как сообщается, надзорное ведомство по итогам проверки выяснило, что некоторые сотрудники местного ОМВД в справках за 2022 год не указали суммы доходов, полученных от Соцфонда, от банковских организаций. Также были скрыты сведения о счетах и остатках на них, искажены суммы доходов по основному месту работы, размеры доходов их супругов.