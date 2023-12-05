Законно: прокуратура проверила жалобу белгородца на показ лекций Соловьёва студентам

Posted Сегодня, 12:58
Published Сегодня, 12:58
Modified Сегодня, 13:02
Updated Сегодня, 13:02
В прокуратуре Белгородской области отреагировали на жалобу на воспитательную политику института искусств и культуры (БГИИК). Ранее белгородца возмутило, что студентам показывают трансляцию выступления телеведущего Владимира Соловьёва и лекции ректора института Сергея Курганского и лектора общества «Знание» Михаила Игнатова о целях СВО. Прокуратура рассмотрела жалобу и ответила мужчине.
В ведомстве объяснили, что в образовательном учреждении студенты не только обучаются, но и участвуют в различных мероприятиях, которые являются частью воспитательной работы. А показанный молодёжи фрагмент беседы Владимира Соловьёва включили в календарный план воспитательной работы. Отсюда следует, что и прокурорское вмешательство в ситуацию не требуется.
Распоряжение было подписано Ольгой Киреевой, которая работает первым проректором. Она подписала документ во время болезни проректора вуза, поэтому незаконности в её действиях нет.
Напомним, что студентов БГИИКа отправляли смотреть лекции Соловьёва «О патриотизме» в октябре. Документ был подписан О. В. Киреевой, хотя в самом институте числится Ольга Анатольевна Киреева. Ошибки в отчестве смутили некоторых белгородцев.
Позже первый проректор пояснила журналистам Бел.Ру, что лекция действительно была включена в план и проходила во время «кураторского часа». Однако один из студентов утверждает, что 40-минутную лекцию они слушали во время большого перерыва между парами.