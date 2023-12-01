У прокуратуры появились вопросы к сотрудникам Роспотребнадзора из-за их доходов

Сотрудники белгородского управления Роспотребнадзора предоставляли недостоверные сведения о своих доходах и доходах их супругов, об открытых счетах, имуществе, сообщили в прокуратуре. Нарушения также выявили в части «непринятия служащими мер по урегулированию конфликта интересов».