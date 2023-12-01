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Published Сегодня, 13:20

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Updated Сегодня, 13:22

Роспотребнадзор

У прокуратуры появились вопросы к сотрудникам Роспотребнадзора из-за их доходов

1 декабря 2023, 13:20
Фото: 1MI
Роспотребнадзор

17 сотрудников белгородского Роспотребнадзора наказали из-за нарушений

В прокуратуре сообщили, что выявили многочисленные случаи предоставления сотрудниками Роспотребнадзора недостоверных сведений о доходах. Из-за этого к ответственности привлекли 17 человек.

Сотрудники белгородского управления Роспотребнадзора предоставляли недостоверные сведения о своих доходах и доходах их супругов, об открытых счетах, имуществе, сообщили в прокуратуре. Нарушения также выявили в части «непринятия служащими мер по урегулированию конфликта интересов».

В Роспотребнадзор по итогам проверки внесли представление. К дисциплинарной ответственности привлекли 17 должностных лиц. С сотрудниками провели дополнительные обучающие мероприятия по теме противодействия коррупции.

Прокуратура ранее нашла нарушения и в другом ведомстве — Белгородстате. Его сотрудники тоже предоставили недостоверные сведения о доходах. На нарушениях поймали 28 работников.

«Подозрительные» доходы прокуратура нашла и у некоторых полицейских.

Прокуратура проверит законность поступления денег на счета сотрудников Белгородстата
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#Общество#Белгородская область#Роспотребнадзор#Прокуратура#Доходы#Инна Рогова#Белгород#Недостоверные сведения
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