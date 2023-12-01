У прокуратуры появились вопросы к сотрудникам Роспотребнадзора из-за их доходов

Posted Сегодня, 13:20
Published Сегодня, 13:20
Modified Сегодня, 13:22
Updated Сегодня, 13:22
Сотрудники белгородского управления Роспотребнадзора предоставляли недостоверные сведения о своих доходах и доходах их супругов, об открытых счетах, имуществе, сообщили в прокуратуре. Нарушения также выявили в части «непринятия служащими мер по урегулированию конфликта интересов».
В Роспотребнадзор по итогам проверки внесли представление. К дисциплинарной ответственности привлекли 17 должностных лиц. С сотрудниками провели дополнительные обучающие мероприятия по теме противодействия коррупции.
Прокуратура ранее нашла нарушения и в другом ведомстве — Белгородстате. Его сотрудники тоже предоставили недостоверные сведения о доходах. На нарушениях поймали 28 работников.
«Подозрительные» доходы прокуратура нашла и у некоторых полицейских.