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Прокуратура

Прокуратура нашла в белгородской администрации троих нерадивых чиновников

5 декабря 2023, 08:05
Фото: 1MI
Прокуратура

Троих белгородских чиновников наказали за недостоверные сведения о доходах

Сотрудники прокуратуры провели проверку в администрации одного из муниципалитетов Белгородской области. По информации ведомства, трое чиновников предоставляли неполные сведениях о своих доходах, имуществе.

Прокуратура провела проверку в администрации Вейделевского района и обнаружила нарушения антикоррупционного законодательства. Чиновники предоставляли неполные сведения о своих доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера.

Чтобы устранить нарушения, прокурор внёс главе администрации представление. Акт прокурорского реагирования удовлетворён, а троих чиновников привлекли к дисциплинарной ответственности.

Ранее прокуратура также выявила аналогичные нарушения у сотрудников полиции в Губкине и у работников Белгородстата. А в начале декабря у надзорного ведомства появились вопросы к сотрудникам Роспотребнадзора: 17 сотрудников предоставили недостоверные данные о своих доходах.

У прокуратуры появились вопросы к сотрудникам Роспотребнадзора из-за их доходов
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#Белгородская область#Вейделевский район#Прокуратура#Проверка#Доходы#Чиновники#Белгород#Александра Склярова#Недостоверные сведения
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