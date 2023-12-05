Прокуратура нашла в белгородской администрации троих нерадивых чиновников

Posted Сегодня, 08:05
Published Сегодня, 08:05
Modified Сегодня, 08:07
Updated Сегодня, 08:07
Прокуратура провела проверку в администрации Вейделевского района и обнаружила нарушения антикоррупционного законодательства. Чиновники предоставляли неполные сведения о своих доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера.
Чтобы устранить нарушения, прокурор внёс главе администрации представление. Акт прокурорского реагирования удовлетворён, а троих чиновников привлекли к дисциплинарной ответственности.
Ранее прокуратура также выявила аналогичные нарушения у сотрудников полиции в Губкине и у работников Белгородстата. А в начале декабря у надзорного ведомства появились вопросы к сотрудникам Роспотребнадзора: 17 сотрудников предоставили недостоверные данные о своих доходах.