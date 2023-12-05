Прокуратура нашла в белгородской администрации троих нерадивых чиновников

Ранее прокуратура также выявила аналогичные нарушения у сотрудников полиции в Губкине и у работников Белгородстата. А в начале декабря у надзорного ведомства появились вопросы к сотрудникам Роспотребнадзора: 17 сотрудников предоставили недостоверные данные о своих доходах.