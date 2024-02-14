23 белгородских чиновника попались на коррупционных нарушениях

Posted Вчера, 10:53
Published Вчера, 10:53
Modified Вчера, 10:53
Updated Вчера, 10:53
Как сообщили в прокуратуре, работники министерства социальной защиты населения и труда и подведомственных ему учреждений предоставляли недостоверные данные о доходах, полученных ими и их супругами, а также о наличии имущества и об открытых в банках счетах. Помимо этого, проверка показала, что некоторые чиновники переводили на свои счета суммы, «существенно превышающие заявленные ими доходы».
Всего 23 чиновника нарушили требования федеральных законов «О противодействии коррупции» и «О государственной гражданской службе РФ». Кроме этого, в ряде региональных нормативных правовых актов, принятых в рамках реализации нацпроекта «Демография», обнаружили коррупциогенные факторы.
Прокуратура внесла представление губернатору. Организован контроль за законностью поступления денег на счета служащих.
Напомним, что в прошлый раз прокуратура выявила нарушения в девяти ведомствах: Росздравнадзоре, Белгородстате, Роспотребнадзоре, Минюсте, управлении ветеринарии, управлении лесного хозяйства, Госжилнадзоре, управлении охраны объектов культурного наследия и Госинспекции труда.