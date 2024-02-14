23 белгородских чиновника попались на коррупционных нарушениях

Как сообщили в прокуратуре, работники министерства социальной защиты населения и труда и подведомственных ему учреждений предоставляли недостоверные данные о доходах, полученных ими и их супругами, а также о наличии имущества и об открытых в банках счетах. Помимо этого, проверка показала, что некоторые чиновники переводили на свои счета суммы, «существенно превышающие заявленные ими доходы».