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В Белгородской области снизилась доля «принципиальных» противников коррупции

16 июня 2023, 06:56
Фото: 1MI
При этом почти каждый четвёртый опрошенный житель области заплатил бы по принуждению. Данные предоставило АНО «Консалтинговое агентство социального мониторинга и массовых коммуникаций» по итогам социологического исследования.

По результатам опроса, порядка 90% белгородцев готовы дать взятку по разным причинам. К примеру, жители области чаще готовы «заплатить», если известно заранее, что без взятки не обойтись. Одновременно, гораздо реже взяткодатели рассчитывают на получение 100% результата. Это, отчасти, обусловлено ростом доли белгородцев, для которых давать взятки становится слишком дорого. В 2022 году такой вариант выбрал каждый четвёртый опрошенный.

А ещё четверть опрошенных жителей области заплатила бы по принуждению (даже если намекнут) за результат, который положено по закону получить, а каждый шестой не смог или не захотел назвать причину, по которой он решился бы на взятку.

Эксперты отметили, что скорость решения вопроса, отсутствие проблем и качество услуги по-прежнему являются характеристиками, за которые потребители готовы доплатить. Также невелика доля уверенных в том, что взятка ничего не гарантирует. Так считают 13,7% респондентов.

Причём доля «принципиальных» противников коррупции на протяжении последних двух лет снижается, как и доля тех, кто может добиться своего без взяток, другим путём.

Белгородских чиновников обязали сообщать о склонении их к коррупции
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#Коррупция#Взятка#Причины#Исследование#Общество#Эксклюзив#Белгородская область#Кристина Семенчук
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