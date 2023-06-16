В Белгородской области снизилась доля «принципиальных» противников коррупции

Posted Сегодня, 06:56
Published Сегодня, 06:56
Modified Сегодня, 06:58
Updated Сегодня, 06:58
По результатам опроса, порядка 90% белгородцев готовы дать взятку по разным причинам. К примеру, жители области чаще готовы «заплатить», если известно заранее, что без взятки не обойтись. Одновременно, гораздо реже взяткодатели рассчитывают на получение 100% результата. Это, отчасти, обусловлено ростом доли белгородцев, для которых давать взятки становится слишком дорого. В 2022 году такой вариант выбрал каждый четвёртый опрошенный.
А ещё четверть опрошенных жителей области заплатила бы по принуждению (даже если намекнут) за результат, который положено по закону получить, а каждый шестой не смог или не захотел назвать причину, по которой он решился бы на взятку.
Эксперты отметили, что скорость решения вопроса, отсутствие проблем и качество услуги по-прежнему являются характеристиками, за которые потребители готовы доплатить. Также невелика доля уверенных в том, что взятка ничего не гарантирует. Так считают 13,7% респондентов.
Причём доля «принципиальных» противников коррупции на протяжении последних двух лет снижается, как и доля тех, кто может добиться своего без взяток, другим путём.