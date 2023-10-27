Белгородских депутатов и глав освободили от части ответственности в сфере коррупции

Posted Сегодня, 10:56
Published Сегодня, 10:56
Modified Сегодня, 10:58
Updated Сегодня, 10:58
Как отметил депутат облдумы Владимир Ващенко, проект закона был подготовлен в связи с принятием федерального закона, который внёс изменения в некоторые законодательные акты РФ.
Проект областного закона предлагает закрепить, что лица, замещающие государственные должности Белгородской области, в том числе депутаты облдумы, а также лица, замещающие муниципальные должности глав администраций муниципалитетов, освобождаются от ответственности за несоблюдение ограничений, а также запретов и требований, установленных в целях противодействия коррупции, если это произошло из-за независящих от них обстоятельств.
Владимир Ващенко
Федеральный законодатель к таким обстоятельствам относит:
Депутаты проект поддержали, внесли изменения в четыре закона Белгородской области, минуя процедуру второго и третьего чтения.