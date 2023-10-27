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Published Сегодня, 10:56

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Белгородских депутатов и глав освободили от части ответственности в сфере коррупции

Белгородских депутатов и глав освободили от части ответственности в сфере коррупции

27 октября 2023, 10:56
Фото: 1MI
Депутаты облдумы внесли изменения в некоторые законы области. Одно из изменений касается ответственности за несоблюдение ограничений, а также запретов и требований, установленных в целях противодействия коррупции.

Как отметил депутат облдумы Владимир Ващенко, проект закона был подготовлен в связи с принятием федерального закона, который внёс изменения в некоторые законодательные акты РФ.

Проект областного закона предлагает закрепить, что лица, замещающие государственные должности Белгородской области, в том числе депутаты облдумы, а также лица, замещающие муниципальные должности глав администраций муниципалитетов, освобождаются от ответственности за несоблюдение ограничений, а также запретов и требований, установленных в целях противодействия коррупции, если это произошло из-за независящих от них обстоятельств.
Владимир Ващенко

Федеральный законодатель к таким обстоятельствам относит:

  • стихийные бедствия;
  • пожары;
  • массовые заболевания;
  • забастовки;
  • военные действия;
  • террористические атаки;
  • запретительные или ограничительные меры, принимаемые органов госвласти или органами местного самоуправления.

Депутаты проект поддержали, внесли изменения в четыре закона Белгородской области, минуя процедуру второго и третьего чтения.

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#Белгородская область#Ограничения#Требования#Белгород#Кристина Семенчук#Органы местного самоуправления#Ответственность#Военные действия#Белгородские депутаты
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