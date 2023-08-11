Московский суд арестовал белгородских чиновников по делу о коррупции

Posted Сегодня, 12:59
Published Сегодня, 12:59
Modified Сегодня, 13:01
Updated Сегодня, 13:01
Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия об аресте бывшего и. о. гендиректора белгородского Центра экологической безопасности Даниила Медведева. Ему вменяется преступление по статье за дачу взятки в крупном размере (п. «б» ч. 4 ст. 291).
Помимо этого, как пишет агентство, суд избрал меру пресечения начальнику абонентского отдела Фонда содействия реформированию ЖКХ Белгородской области Юлии Овчаровой. Её обвиняют в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Под стражей она пробудет до 30 сентября.
Также сообщается, что под стражу заключили начальника управления финансов и работы с собственниками Фонда ЖКХ Андрея Внукова и заместителя и. о бывшего гендиректора регоператора Кирилла Попова. Их тоже обвиняют в коррупции.
О том, что ФСБ задержала преступную группу руководителей Фонда ЖКХ и ЦЭБа Белгородской области, стало известно 11 августа. Как выяснилось, высокопоставленных чиновников в сфере ЖКХ задержали в связи с расследованием громкого уголовного дела в отношении экс-замгубернатора Константина Полежаева. Последний активно сотрудничает со следствием.
Самих чиновников подозревают в получении взяток на общую сумму более 60 млн рублей.