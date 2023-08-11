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Московский суд арестовал белгородских чиновников по делу о коррупции

Московский суд арестовал белгородских чиновников по делу о коррупции

11 августа 2023, 12:59
Фото: 1MI
Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия об аресте бывшего исполняющего обязанности гендиректора белгородского ЦЭБа, пишет ТАСС. Помимо этого, до 30 сентября под стражей останется начальник абонентского отдела Фонда ЖКХ Юлия Овчарова.

Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия об аресте бывшего и. о. гендиректора белгородского Центра экологической безопасности Даниила Медведева. Ему вменяется преступление по статье за дачу взятки в крупном размере (п. «б» ч. 4 ст. 291).

Помимо этого, как пишет агентство, суд избрал меру пресечения начальнику абонентского отдела Фонда содействия реформированию ЖКХ Белгородской области Юлии Овчаровой. Её обвиняют в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Под стражей она пробудет до 30 сентября.

Также сообщается, что под стражу заключили начальника управления финансов и работы с собственниками Фонда ЖКХ Андрея Внукова и заместителя и. о бывшего гендиректора регоператора Кирилла Попова. Их тоже обвиняют в коррупции.

О том, что ФСБ задержала преступную группу руководителей Фонда ЖКХ и ЦЭБа Белгородской области, стало известно 11 августа. Как выяснилось, высокопоставленных чиновников в сфере ЖКХ задержали в связи с расследованием громкого уголовного дела в отношении экс-замгубернатора Константина Полежаева. Последний активно сотрудничает со следствием.

Самих чиновников подозревают в получении взяток на общую сумму более 60 млн рублей.

ФСБ задержала преступную группу руководителей фонда ЖКХ и ЦЭБа Белгородской области
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