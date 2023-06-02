Белгородских чиновников обязали сообщать о склонении их к коррупции

Во время 32-го заседания облдумы депутаты поддержали законопроект, который обязывает лиц, замещающих государственную должность уведомлять прокуратуру и иные государственные органы обо всех случаях склонения их к коррупционным правонарушениям. Уведомление в соответствующие госорганы должны поступить от чиновников в течение пяти дней.