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Published Сегодня, 11:26

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Белгородских чиновников обязали сообщать о склонении их к коррупции

2 июня 2023, 11:26
Фото: 1MI
Уведомление от чиновников должно поступить в соответствующие госорганы в течение пяти дней.
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Облдума

Во время 32-го заседания облдумы депутаты поддержали законопроект, который обязывает лиц, замещающих государственную должность уведомлять прокуратуру и иные государственные органы обо всех случаях склонения их к коррупционным правонарушениям. Уведомление в соответствующие госорганы должны поступить от чиновников в течение пяти дней.

Депутаты Белгородской области приняли закон в первом чтении.

Напомним, что в 2022 году в регионе зафиксировали 38 преступлений за взяточничество. Также известно, что ущерб от экономических преступлений в Белгородской области превысил 591 млн рублей.

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#Алина Харина#Белгородская облдума#Общество#Облдума#Белгородская область
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