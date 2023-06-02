Белгородских чиновников обязали сообщать о склонении их к коррупции

Posted Сегодня, 11:26
Published Сегодня, 11:26
Modified Сегодня, 11:28
Updated Сегодня, 11:28
Во время 32-го заседания облдумы депутаты поддержали законопроект, который обязывает лиц, замещающих государственную должность уведомлять прокуратуру и иные государственные органы обо всех случаях склонения их к коррупционным правонарушениям. Уведомление в соответствующие госорганы должны поступить от чиновников в течение пяти дней.
Депутаты Белгородской области приняли закон в первом чтении.
Напомним, что в 2022 году в регионе зафиксировали 38 преступлений за взяточничество. Также известно, что ущерб от экономических преступлений в Белгородской области превысил 591 млн рублей.