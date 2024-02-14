Сильно изношенный путепровод в Белгороде капитально отремонтируют, но не в этом году

В прошлом году провели обследование указанного объекта. Основное беспокойство у специалистов вызвали асфальтобетонные плиты, на которых смонтированы ограждения и фонари. Конструкции сильно изношены. Их полностью заменят в ходе капремонта. Пока что их закрепляют по временной схеме.