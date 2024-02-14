Сильно изношенный путепровод в Белгороде капитально отремонтируют, но не в этом году

Posted Вчера, 13:53
Published Вчера, 13:53
Modified Вчера, 13:55
Updated Вчера, 13:55
В 2025 году в Белгороде капитально отремонтируют путепровод на Михайловском шоссе. На текущий момент разрабатывается проектно-сметная документация. Эксперты рекомендовали коммунальщикам усилить ограждения.
В прошлом году провели обследование указанного объекта. Основное беспокойство у специалистов вызвали асфальтобетонные плиты, на которых смонтированы ограждения и фонари. Конструкции сильно изношены. Их полностью заменят в ходе капремонта. Пока что их закрепляют по временной схеме.
Белгородцы, которые ходят пешком, временно не смогут проходить через мост. Горожанам предлагают пользоваться альтернативными маршрутами. Для автомобилистов ограничений не будет.
Дело в том, что в 2022 году отдельно приводились в порядок железобетонные конструкции и деформационные швы. Также на участке дважды за год проводился ямочный ремонт. Эту работу планируют проводить повторно из-за износа дорожного полотна.
Напомним, к 1 июля 2023 году полностью отремонтировали мост на улице Студенческой. Масштабный ремонт там проводился впервые за 50 лет.