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Posted Вчера, 13:53

Published Вчера, 13:53

Modified Вчера, 13:55

Updated Вчера, 13:55

Ремонт дороги

Сильно изношенный путепровод в Белгороде капитально отремонтируют, но не в этом году

14 февраля 2024, 13:53
Фото: Изображение Midjourney
Ремонт дороги

Путепроводу на Михайловском шоссе в Белгороде предстоит капремонт

Капитальный ремонт сооружения собираются проводить в 2025 году. На текущий момент разрабатывается проектно-сметная документация. Обследование объекта проводилось в прошлом году, рассказали в мэрии Белгорода.

В 2025 году в Белгороде капитально отремонтируют путепровод на Михайловском шоссе. На текущий момент разрабатывается проектно-сметная документация. Эксперты рекомендовали коммунальщикам усилить ограждения.

В прошлом году провели обследование указанного объекта. Основное беспокойство у специалистов вызвали асфальтобетонные плиты, на которых смонтированы ограждения и фонари. Конструкции сильно изношены. Их полностью заменят в ходе капремонта. Пока что их закрепляют по временной схеме.

Белгородцы, которые ходят пешком, временно не смогут проходить через мост. Горожанам предлагают пользоваться альтернативными маршрутами. Для автомобилистов ограничений не будет.

Дело в том, что в 2022 году отдельно приводились в порядок железобетонные конструкции и деформационные швы. Также на участке дважды за год проводился ямочный ремонт. Эту работу планируют проводить повторно из-за износа дорожного полотна.

Напомним, к 1 июля 2023 году полностью отремонтировали мост на улице Студенческой. Масштабный ремонт там проводился впервые за 50 лет.

Белгородцам рассказали о ремонте моста на Михайловском шоссе
Видео: мэрия Белгорода
Больше не проблема: отремонтированный мост на Студенческой уже готов к эксплуатации
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