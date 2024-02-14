Гладков рассказал, какой мост в регионе капитально отремонтируют к лету

В 2024 году в Белгородской области планируется капитально отремонтировать 13 мостов на сумму около 700 млн рублей. Так, ремонтные работы будут проводить в сёлах Новоказацкое и Лучка в Валуйском городском округе. Мост в населённых пунктах идёт через железнодорожные пути, но за последнее время конструкция сильно обветшала.