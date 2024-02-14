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Posted Вчера, 09:31

Published Вчера, 09:31

Modified Вчера, 09:31

Updated Вчера, 09:31

Ремонтируемый мост в Валуйском горокруге

Гладков рассказал, какой мост в регионе капитально отремонтируют к лету

14 февраля 2024, 09:31
Фото: минтранс Белгородской области
Ремонтируемый мост в Валуйском горокруге
В Валуйском городском округе рабочие приступили к капитальному ремонту моста из одного села в другое. Конструкция проходит через железнодорожные пути, её длина составляет 69,2 м. Подробности о ремонтных работах рассказал глава региона Вячеслав Гладков на своей странице в соцсетях.

В 2024 году в Белгородской области планируется капитально отремонтировать 13 мостов на сумму около 700 млн рублей. Так, ремонтные работы будут проводить в сёлах Новоказацкое и Лучка в Валуйском городском округе. Мост в населённых пунктах идёт через железнодорожные пути, но за последнее время конструкция сильно обветшала.

По информации губернатора Вячеслава Гладкова, рабочие усилят опоры, укрепят откосы, восстановят гидроизоляцию пролётных строений, сделают искусственное освещение, а также заменят асфальтовое покрытие и ограждение.

Надеюсь, что жители двух сёл, которые ежедневно пользуются данным мостом, заметят обновления и этот мост прослужит им ещё долго.
Вячеслав Гладков

В региональном минстрансе отметили, что мостовики уже приступили к демонтажу на путепроводе в Новоказацком. Для этого движение автомобилей организовали по одной полосе в реверсивном режиме.

Общая длина моста составляет 69,2 м. Полностью завершить работы на объекте планируется до 30 июня 2024 года. Ремонтные работы проводятся в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

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