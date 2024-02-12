Станет лучше: Гладков рассказал о ремонте и строительстве учреждений культуры

В пример губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков привёл старый Дом культуры в хуторе Подольхи Новооскольского городского округа. Здание признали аварийным и снесли, а на его месте в этом году построят новое, что позволит принимать внутри гораздо больше посетителей. Глава региона пообещал приехать в Дом культуры после его возведения и посетить его открытие.