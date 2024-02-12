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Posted Вчера, 17:43

Published Вчера, 17:43

Modified Вчера, 17:45

Updated Вчера, 17:45

Станет лучше: Гладков рассказал о ремонте и строительстве учреждений культуры

Станет лучше: Гладков рассказал о ремонте и строительстве учреждений культуры

12 февраля 2024, 17:43
Фото: 1MI
Губернатор Вячеслав Гладков рассказал на своей странице в соцсетях, сколько в 2024 году планируется построить и отремонтировать учреждений культуры. В пример глава региона привёл Дом культуры в хуторе Новооскольского округа, который пришлось снести.

В 2024 году в Белгородской области планируют построить три новых учреждения культуры и ещё девять отремонтировать.

В пример губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков привёл старый Дом культуры в хуторе Подольхи Новооскольского городского округа. Здание признали аварийным и снесли, а на его месте в этом году построят новое, что позволит принимать внутри гораздо больше посетителей. Глава региона пообещал приехать в Дом культуры после его возведения и посетить его открытие.

Но в целом, конечно, учреждения культуры у нас работают очень хорошо — одни из лучших в Российской Федерации. Надеюсь, что и оперативная обстановка позволит вернуться в привычный график работы всем учреждениям культуры в приграничных муниципальных образованиях.
Вячеслав Гладков

В этом году также планируется отремонтировать и построить ряд детских садов и школ: всего в регионе появятся 55 объектов образования.

Какие школы и детсады построят и отремонтируют в 2024 году в Белгородской области?
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