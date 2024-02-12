Станет лучше: Гладков рассказал о ремонте и строительстве учреждений культуры

Posted Вчера, 17:43
Published Вчера, 17:43
Modified Вчера, 17:45
Updated Вчера, 17:45
В 2024 году в Белгородской области планируют построить три новых учреждения культуры и ещё девять отремонтировать.
В пример губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков привёл старый Дом культуры в хуторе Подольхи Новооскольского городского округа. Здание признали аварийным и снесли, а на его месте в этом году построят новое, что позволит принимать внутри гораздо больше посетителей. Глава региона пообещал приехать в Дом культуры после его возведения и посетить его открытие.
Но в целом, конечно, учреждения культуры у нас работают очень хорошо — одни из лучших в Российской Федерации. Надеюсь, что и оперативная обстановка позволит вернуться в привычный график работы всем учреждениям культуры в приграничных муниципальных образованиях.
Вячеслав Гладков
В этом году также планируется отремонтировать и построить ряд детских садов и школ: всего в регионе появятся 55 объектов образования.