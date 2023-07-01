Больше не проблема: отремонтированный мост на Студенческой уже готов к эксплуатации

Кроме того, были изменены планы ремонта мостов и путепроводов в Белгородской области на 2023 год. По новым планам, будут отремонтированы девять объектов, включая мосты через реки Ключка и Короча, а также путепроводы на улице Студенческой и через Тихую Сосну.