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Больше не проблема: отремонтированный мост на Студенческой уже готов к эксплуатации

1 июля 2023, 08:09
Фото: 1MI

Мост на Студенческой полностью отремонтировали в Белгороде

Мост на улице Студенческой в Белгороде после проведения капитального ремонта был открыт для движения, работы прошли по профильному нацпроекту и общая стоимость составила более 166 миллионов рублей.
Сюжет
Дороги

В Белгороде завершили капитальный ремонт моста на улице Студенческой, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в социальных сетях.Работы начались год назад, и это был первый крупный ремонт за 50 лет существования моста.

Глава региона выразил надежду, что качество работ позволит мосту прослужить еще долгие годы. Общий объем финансирования составил более 166 миллионов рублей.

Ремонт моста на Студенческой проходит в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

В прошлом году была отремонтирована «северная» часть моста. Ремонт «южной» части должен был быть завершен до конца июня. Общая стоимость ремонта превысила 166 миллионов рублей.

Кроме того, были изменены планы ремонта мостов и путепроводов в Белгородской области на 2023 год. По новым планам, будут отремонтированы девять объектов, включая мосты через реки Ключка и Короча, а также путепроводы на улице Студенческой и через Тихую Сосну.

Всего на строительство и ремонт дорог выделено 15,5 миллиарда рублей. Отремонтируют более 97 километров дорог в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

Ранее жители Белгородской области выразили желание проводить приемку дорог после ремонта, чтобы контролировать работу подрядчиков.

План ремонта мостов и путепроводов в Белгородской области изменился
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#Евгений Грицков#Мост#Студенческая#Белгород#Капитальный ремонт#Работы#Финансирование#Нацпроект#Дороги#Город#Касается каждого
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