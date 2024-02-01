Дождались: названа сумма, за которую отремонтируют мост со смайлами в Белгороде

Posted Сегодня, 07:24
Published Сегодня, 07:24
Modified Сегодня, 07:26
Updated Сегодня, 07:26
В начале февраля 2023 года в мэрии сообщили, что проект по пешеходному мосту в районе рынка «Салют» отправили на экспертизу. Тогда по предварительным оценкам на ремонт нужно было 56 млн рублей, в том числе 12 млн на художественную подсветку.
Летом белгородцы начали беспокоиться за состояние моста со смайлами. Тогда в мэрии ответили, что коммунальщики привели объект в «нормативное состояние», а денег на ремонт «здесь и сейчас» в бюджете нет.
Теперь на оперативном совещании администрации Белгорода о мосте вновь заговорили. Сказали только пару слов — нужно 55 миллионов. Ремонт — в плане на 2024 год.