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Published Сегодня, 07:24

Modified Сегодня, 07:26

Updated Сегодня, 07:26

Пешеходный мост в Белгороде

Дождались: названа сумма, за которую отремонтируют мост со смайлами в Белгороде

1 февраля 2024, 07:24
Фото: администрация Белгорода
Пешеходный мост в Белгороде

В Белгороде запланировали ремонт популярного пешеходного моста со смайлами

На оперативном совещании администрации Белгорода рассказали о планах капитального ремонта объектов на 2024 год. Среди них — многострадальный мост, ремонт которого начали планировать ещё год назад.

В начале февраля 2023 года в мэрии сообщили, что проект по пешеходному мосту в районе рынка «Салют» отправили на экспертизу. Тогда по предварительным оценкам на ремонт нужно было 56 млн рублей, в том числе 12 млн на художественную подсветку.

Летом белгородцы начали беспокоиться за состояние моста со смайлами. Тогда в мэрии ответили, что коммунальщики привели объект в «нормативное состояние», а денег на ремонт «здесь и сейчас» в бюджете нет.

Теперь на оперативном совещании администрации Белгорода о мосте вновь заговорили. Сказали только пару слов — нужно 55 миллионов. Ремонт — в плане на 2024 год.

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