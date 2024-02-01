Дождались: названа сумма, за которую отремонтируют мост со смайлами в Белгороде

В начале февраля 2023 года в мэрии сообщили, что проект по пешеходному мосту в районе рынка «Салют» отправили на экспертизу. Тогда по предварительным оценкам на ремонт нужно было 56 млн рублей, в том числе 12 млн на художественную подсветку.