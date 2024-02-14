Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:14

Published Сегодня, 07:14

Modified Сегодня, 07:16

Updated Сегодня, 07:16

Влюблённая пара

После свадьбы белгородки начинают тратить меньше денег на подарок любимому 14 февраля

14 февраля 2024, 07:14
Фото: Изображение Midjourney
Влюблённая пара

Большинство белгородцев оставят своих возлюбленных без подарка 14 февраля

Специалисты сервиса SuperJob провели опрос среди экономически активного населения Белгорода и выяснили, сколько горожан готовят подарки своей второй половине в День всех влюблённых. Обнаружилась интересная тенденция: после свадьбы расходы мужчин на презент растут, а у женщин — наоборот.

Чаще всего подарки в День святого Валентина планируют дарить те белгородцы, которые состоят в браке: так ответили 14% опрошенных. Те, кто не состоит официально в отношениях, могут поздравлять детей, родителей и друзей. Однако большинство — 75% — не планирует дарить подарки 14 февраля.

Несмотря на это, больше всего денег на подарки тратят мужчины, нежели женщины. Средний бюджет подарков составляет 4200 рублей для жён, около 4000 рублей — для девушек. Женщины же готовы потратить 2800 рублей на подарок мужу и 3100 рублей — парню.

При этом большинство жителей и вовсе не планируют отмечать 14 февраля — 78%. Праздновать собираются в основном белгородцы в возрасте до 34 лет — 22%.

Без святых Валентинов: большинство белгородцев не планирует отмечать 14 февраля
Узнать подробнее
Читайте также:
День всех влюблённых в Стаса Пьеху в Белгороде не состоитсяКакая погода ожидает белгородцев в День всех влюблённых?День всех влюблённых в некоторых домах Белгорода пройдёт без воды
#Общество#Белгородская область#Подарки#Новости Белгорода#Белгород#14 февраля#День всех влюблённых#Александра Склярова
Подпишитесь
Взрослые не смогли договориться: как о восьмилетнем белгородце узнала вся страна
Сегодня, 07:35
«Борзые» и «Радужные»: как белгородские подростки держали «слово пацана»
Сегодня, 07:18
Гендиректору компании «Белдорстрой» внесли представление из-за проблемной дороги
Сегодня, 07:28
Помогут таблички: белгородцы смогут найти в зданиях аптечки на случай обстрелов
Сегодня, 06:31
Что известно о состоянии белгородки, раненной при ночной атаке ВСУ?
Сегодня, 08:10
Названа причина отмены концерта известного певца в Белгороде 14 февраля
Сегодня, 06:50