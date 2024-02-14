После свадьбы белгородки начинают тратить меньше денег на подарок любимому 14 февраля

Posted Сегодня, 07:14
Published Сегодня, 07:14
Modified Сегодня, 07:16
Updated Сегодня, 07:16
Чаще всего подарки в День святого Валентина планируют дарить те белгородцы, которые состоят в браке: так ответили 14% опрошенных. Те, кто не состоит официально в отношениях, могут поздравлять детей, родителей и друзей. Однако большинство — 75% — не планирует дарить подарки 14 февраля.
Несмотря на это, больше всего денег на подарки тратят мужчины, нежели женщины. Средний бюджет подарков составляет 4200 рублей для жён, около 4000 рублей — для девушек. Женщины же готовы потратить 2800 рублей на подарок мужу и 3100 рублей — парню.
При этом большинство жителей и вовсе не планируют отмечать 14 февраля — 78%. Праздновать собираются в основном белгородцы в возрасте до 34 лет — 22%.