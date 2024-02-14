После свадьбы белгородки начинают тратить меньше денег на подарок любимому 14 февраля

Чаще всего подарки в День святого Валентина планируют дарить те белгородцы, которые состоят в браке: так ответили 14% опрошенных. Те, кто не состоит официально в отношениях, могут поздравлять детей, родителей и друзей. Однако большинство — 75% — не планирует дарить подарки 14 февраля.