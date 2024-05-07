«Цвет фиолетовый, а не синий»: белгородка поспорила с главой округа из-за флага

Белгородцы упрекнули чиновников в неправильном подборе цвета для флага РФ

Жительница посёлка Уразово обратила внимание на расцветку флага, установленного у одного из магазинов. Она заявила, что вместо синего цвета уже не первый год почему-то выбирают фиолетовый. Глава Валуйского горокруга Алексей Дыбов с ней не согласился.

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