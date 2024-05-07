Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:44

Published Сегодня, 13:44

Modified Сегодня, 13:46

Updated Сегодня, 13:46

Триколор у одного из магазинов в Уразово Белгородской области

«Цвет фиолетовый, а не синий»: белгородка поспорила с главой округа из-за флага

7 мая 2024, 13:44
Фото: страница Вячеслава Гладкова в соцсети
Триколор у одного из магазинов в Уразово Белгородской области

Белгородцы упрекнули чиновников в неправильном подборе цвета для флага РФ

Жительница посёлка Уразово обратила внимание на расцветку флага, установленного у одного из магазинов. Она заявила, что вместо синего цвета уже не первый год почему-то выбирают фиолетовый. Глава Валуйского горокруга Алексей Дыбов с ней не согласился.

Жительница Белгородской области упрекнула чиновников в том, что напротив одного из магазинов установлена композиция, стилизованная под триколор, но не в тех цветах.

«В посёлке городского типа Уразово Валуйского городского округа напротив магазина „Пятёрочка“ вывешен флаг Российской Федерации в цвете белого, ФИОЛЕТОВОГО, красного. И это уже не первый год», — просит обратить внимание местная жительница.

Алексей Дыбов, глава администрации Валуйского городского округа, с женщиной не согласился. По его словам, на улице Ленина стойки оборудованы правильными цветами. В подтверждение он привёл соответствующую фотографию.

Однако белгородка поспорила с Дыбовым, что лично видела композицию и цвет там фиолетовый: «Даже по вашему фото видно, что цвет фиолетовый, а не синий. Посмотрите повнимательнее, а лучше съездите и посмотрите сами».

На это Алексей Дыбов пока ничего не ответил.

Та самая композиция, из-за которой разгорелся спорТа самая композиция, из-за которой разгорелся спор
Белгородка утверждает, что один из цветов композиции всё-таки фиолетовый, а не синийБелгородка утверждает, что один из цветов композиции всё-таки фиолетовый, а не синий
Та самая композиция, из-за которой разгорелся спор
Фото: Алесей Дыбов / страница Вячеслава Гладкова в соцсети
В Белгороде скульптуру бабушки с флагом СССР перенесли в новое место
Узнать подробнее
Читайте также:
Инаугурация президента 2024 года: как пройдёт и где можно посмотреть?На смену мальчику Алёше: под Белгородом пенсионер встречает военнослужащих
#Маргарита Водолажская#Общество#Белгородская область#Новости Белгорода#Алексей дыбов#Флаг#Триколор#Уразово#Белгород#Валуйский горокруг
Подпишитесь
Мешок цемента и бутылка коньяка: что обсудили в суде по делу цемзавода в Белгороде?
Сегодня, 13:56
В Белгородской области смогут вводить допограничения на продажу спиртного?
Сегодня, 11:06
От уборки до рассады: кто поставил растения для высадки на улицах Белгорода
Сегодня, 13:58
Повреждены провода и шесть автомобилей: Белгород накрыл штормовой ветер
Сегодня, 14:01
Деньги на взятку экс-директор цемзавода в Белгороде взял в долг у друга
Сегодня, 07:58
"