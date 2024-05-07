«Цвет фиолетовый, а не синий»: белгородка поспорила с главой округа из-за флага

Posted Сегодня, 13:44
Published Сегодня, 13:44
Modified Сегодня, 13:46
Updated Сегодня, 13:46
Жительница Белгородской области упрекнула чиновников в том, что напротив одного из магазинов установлена композиция, стилизованная под триколор, но не в тех цветах.
«В посёлке городского типа Уразово Валуйского городского округа напротив магазина „Пятёрочка“ вывешен флаг Российской Федерации в цвете белого, ФИОЛЕТОВОГО, красного. И это уже не первый год», — просит обратить внимание местная жительница.
Алексей Дыбов, глава администрации Валуйского городского округа, с женщиной не согласился. По его словам, на улице Ленина стойки оборудованы правильными цветами. В подтверждение он привёл соответствующую фотографию.
Однако белгородка поспорила с Дыбовым, что лично видела композицию и цвет там фиолетовый: «Даже по вашему фото видно, что цвет фиолетовый, а не синий. Посмотрите повнимательнее, а лучше съездите и посмотрите сами».
На это Алексей Дыбов пока ничего не ответил.