Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Вчера, 12:57

Published Вчера, 12:57

Modified Вчера, 13:01

Updated Вчера, 13:01

Сквер

Когда белгородцы смогут выбрать варианты благоустройства трёх скверов?

14 февраля 2024, 12:57
Фото: 1MI
Сквер

Белгородцам предстоит выбрать лучшие дизайн-проекты благоустройства скверов

Мэрия Белгорода предупредила жителей о готовящемся голосовании за лучшие дизайн-проекты общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2025 году. Выбрать понравившиеся концепции белгородцы смогут с марта по апрель.

Администрация Белгорода опубликовала в Сети распоряжение об утверждении перечня общественных территорий, предлагаемых для голосования. Опрос по выбору дизайн-проектов для благоустройства территорий в 2025 году пройдёт с 15 марта по 30 апреля 2024 года.

Итоги голосования планируется подвести не позднее чем через пять дней после окончания голосования.

Исходя из документа, в онлайн-голосовании белгородцы выберут понравившиеся дизайн-проекты представленных ниже территорий по благоустройству:

  1. Комсомольский сквер по улице Щорса, 47;
  2. Сквер возле храма Почаевской иконы Божьей матери по бульвару Юности, 3б;
  3. Бульвар 1-го Салюта от проспекта Ватутина до бульвара 1-го Салюта, 2.

Напомним, что эти объекты, которые нужно будет благоустроить в 2025 году, белгородцы также путём голосования выбирали в январе 2024 года.

Сквер у храма, бульвар 1-го Салюта: белгородцы решили, что нужно благоустроить
Узнать подробнее
Читайте также:
Более 186 тыс. белгородцев проголосовали в Сети за дизайн-проекты благоустройства«Не всем понятны референсы»: в мэрии Белгорода объяснили инцидент с дизайн-проектамиВолонтёры будут помогать белгородцам в голосовании за дизайн-проекты благоустройства
#Город#Белгородская область#Благоустройство#Голосование#Новости Белгорода#Белгород#Александра Склярова
Подпишитесь
Без изменений: белгородский цемзавод не смог обжаловать наказание за нарушения
Вчера, 14:04
Председателя правления кооператива в Белгороде признали виновной в хищении 290 млн
Вчера, 12:10
23 белгородских чиновника попались на коррупционных нарушениях
Вчера, 10:53
Белгородца с инсультом не смогли вовремя увезти в больницу из-за плохой дороги
Вчера, 10:09
Взрослые не смогли договориться: как о восьмилетнем белгородце узнала вся страна
Вчера, 07:35
Сильно изношенный путепровод в Белгороде капитально отремонтируют, но не в этом году
Вчера, 13:53