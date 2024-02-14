Когда белгородцы смогут выбрать варианты благоустройства трёх скверов?

Posted Вчера, 12:57
Published Вчера, 12:57
Modified Вчера, 13:01
Updated Вчера, 13:01
Администрация Белгорода опубликовала в Сети распоряжение об утверждении перечня общественных территорий, предлагаемых для голосования. Опрос по выбору дизайн-проектов для благоустройства территорий в 2025 году пройдёт с 15 марта по 30 апреля 2024 года.
Итоги голосования планируется подвести не позднее чем через пять дней после окончания голосования.
Исходя из документа, в онлайн-голосовании белгородцы выберут понравившиеся дизайн-проекты представленных ниже территорий по благоустройству:
Напомним, что эти объекты, которые нужно будет благоустроить в 2025 году, белгородцы также путём голосования выбирали в январе 2024 года.