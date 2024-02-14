Когда белгородцы смогут выбрать варианты благоустройства трёх скверов?

Администрация Белгорода опубликовала в Сети распоряжение об утверждении перечня общественных территорий, предлагаемых для голосования. Опрос по выбору дизайн-проектов для благоустройства территорий в 2025 году пройдёт с 15 марта по 30 апреля 2024 года.