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Published Сегодня, 13:23

Modified Сегодня, 13:25

Updated Сегодня, 13:25

Сквер возле храма Почаевской иконы Божьей Матери

Сквер у храма, бульвар 1-го Салюта: белгородцы решили, что нужно благоустроить

6 февраля 2024, 13:23
Фото: администрация Белгорода
Сквер возле храма Почаевской иконы Божьей Матери

В мэрии Белгорода назвали объекты, которые благоустроят в 2025 году

Горожане выбрали общественные пространства, которые благоустроят в следующем году. Список объектов опубликовала администрация Белгорода.

С 12 по 18 января мэрия собирала предложения от жителей Белгорода о том, какие объекты необходимо благоустроить. В список вошли 10 городских пространств. До 1 февраля горожане голосовали за объекты, которые необходимо отремонтировать в первую очередь.

Больше всего голосов в итоге получили Комсомольский сквер, бульвар 1-го Салюта, а также сквер возле храма Почаевской иконы Божьей Матери. Эти пространства приведут в порядок в следующем году.

Работы проведут в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё и городская среда».

Напомним, что за время сбора предложений от белгородцев поступила 461 заявка. Среди десяти локаций, за которые голосовали местные жители, был сквер «Золушка», Музейная площадь на Попова, сквер возле Дома офицеров и другие.

Бульвар 1-го СалютаБульвар 1-го Салюта
Комсомольский скверКомсомольский сквер
Бульвар 1-го Салюта
Фото: администрация Белгорода
Музейная площадь или сквер «Золушка»? Что нужно благоустроить в Белгороде
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#Город#Благоустройство#Новости Белгорода#Касается каждого#Белгород#Алина Харина
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