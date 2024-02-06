Сквер у храма, бульвар 1-го Салюта: белгородцы решили, что нужно благоустроить

Posted Сегодня, 13:23
Published Сегодня, 13:23
Modified Сегодня, 13:25
Updated Сегодня, 13:25
С 12 по 18 января мэрия собирала предложения от жителей Белгорода о том, какие объекты необходимо благоустроить. В список вошли 10 городских пространств. До 1 февраля горожане голосовали за объекты, которые необходимо отремонтировать в первую очередь.
Больше всего голосов в итоге получили Комсомольский сквер, бульвар 1-го Салюта, а также сквер возле храма Почаевской иконы Божьей Матери. Эти пространства приведут в порядок в следующем году.
Работы проведут в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё и городская среда».
Напомним, что за время сбора предложений от белгородцев поступила 461 заявка. Среди десяти локаций, за которые голосовали местные жители, был сквер «Золушка», Музейная площадь на Попова, сквер возле Дома офицеров и другие.