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«Не всем понятны референсы»: в мэрии Белгорода объяснили инцидент с дизайн-проектами

18 мая 2023, 14:31
Фото: 1MI

В мэрии объяснили ситуацию с проектами благоустройства аллеи на Ватутина в Белгороде

Белгородцам предложили выбрать благоустройство аллеи из двух одинаковых вариантов. Власти прокомментировали ситуацию, объяснив это техническим сбоем.

Белгородцам предложили выбрать благоустройство аллеи на проспекте Ватутина из двух одинаковых вариантов. Заместитель главного архитектора Белгорода Андрей Синегубов прояснил ситуацию.

В мэрии заявили, что из-за технического сбоя визуальные примеры загрузились на сайт с ошибками. Однако это ещё не всё: «Не все поняли смысл использования референсов или базовых визуальных примеров», — добавили в горадминистрации.

Синегубов отметил, что управление архитектуры и градостроительства подготовило по несколько вариантов дизайн-концепций благоустройства. Полноценные проекты даже не заказывали. Это нужно для экономии бюджетных средств.

Так и появились предложения в виде референсов. Жители благодаря им смогли бы увидеть, как будет выглядеть территория в дальнейшем.

«По итогам выбора горожан проектная организация будет готовить полноценную проектную документацию с учётом всех ограничений и инженерных коммуникаций», — заключил чиновник.

Напомним, белгородцам предложили выбрать благоустройство из двух одинаковых вариантов. На это обратили внимание в Сети. Тогда в мэрии назвали сложившуюся ситуацию недопониманием.

Белгородцам предложили выбрать благоустройство аллеи из двух одинаковых вариантов
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#Наталья Корявых#Белгородская область#Белгород#Андрей Синегубов#Новости Белгорода#Город#Аллея#Архитектор#Благоустройство#Дизайн-проект
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