«Не всем понятны референсы»: в мэрии Белгорода объяснили инцидент с дизайн-проектами

Posted Сегодня, 14:31
Published Сегодня, 14:31
Modified Сегодня, 14:33
Updated Сегодня, 14:33
Белгородцам предложили выбрать благоустройство аллеи на проспекте Ватутина из двух одинаковых вариантов. Заместитель главного архитектора Белгорода Андрей Синегубов прояснил ситуацию.
В мэрии заявили, что из-за технического сбоя визуальные примеры загрузились на сайт с ошибками. Однако это ещё не всё: «Не все поняли смысл использования референсов или базовых визуальных примеров», — добавили в горадминистрации.
Синегубов отметил, что управление архитектуры и градостроительства подготовило по несколько вариантов дизайн-концепций благоустройства. Полноценные проекты даже не заказывали. Это нужно для экономии бюджетных средств.
Так и появились предложения в виде референсов. Жители благодаря им смогли бы увидеть, как будет выглядеть территория в дальнейшем.
«По итогам выбора горожан проектная организация будет готовить полноценную проектную документацию с учётом всех ограничений и инженерных коммуникаций», — заключил чиновник.
Напомним, белгородцам предложили выбрать благоустройство из двух одинаковых вариантов. На это обратили внимание в Сети. Тогда в мэрии назвали сложившуюся ситуацию недопониманием.