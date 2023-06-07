Более 186 тыс. белгородцев проголосовали в Сети за дизайн-проекты благоустройства

Posted Сегодня, 14:58
Published Сегодня, 14:58
Modified Сегодня, 15:47
Updated Сегодня, 15:47
В этом году в голосовании по благоустройству территорий в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда» участвовали жители десяти муниципалитетов региона — они выбирали дизайн-проекты территорий, которые будут благоустроены в 2024 году.
Так, в Белгородском районе свои голоса отдали свыше 11,6 тыс. жителей, в Вейделевском и Волоконовском районах — по 4 тыс. В Ровеньском районе собрали свыше трёх тыс. голосов, в Алексеевском, Валуйском и Губкинском — свыше 31, 8 и 13 тыс. голосов соответственно. В Старооскольском горокруге в голосовании приняли участие 55 тыс. человек, в Шебекинском — пять тысяч, а в городе Белгороде — почти 50 тыс.
Закончилось голосование 31 мая. Жителям региона помогали добровольцы, распространявшие информацию. В текущем году их было порядка 500 человек.
В 2024 году в Белгородской области благоустроят 30 общественных пространств. Так, возле детской поликлиники №4 на улице Щорса в Белгороде благодаря голосованию может появиться Чебурашка, а также крокодил Гена и Шапокляк.