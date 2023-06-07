Более 186 тыс. белгородцев проголосовали в Сети за дизайн-проекты благоустройства

Так, в Белгородском районе свои голоса отдали свыше 11,6 тыс. жителей, в Вейделевском и Волоконовском районах — по 4 тыс. В Ровеньском районе собрали свыше трёх тыс. голосов, в Алексеевском, Валуйском и Губкинском — свыше 31, 8 и 13 тыс. голосов соответственно. В Старооскольском горокруге в голосовании приняли участие 55 тыс. человек, в Шебекинском — пять тысяч, а в городе Белгороде — почти 50 тыс.